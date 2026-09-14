Mechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen Daten

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Mechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen Daten

Laut Ixbt.com hat die Marke Mechrevo ihre Laptop-Serie Canglong 16 Ultra um eine neue Flaggschiff-Konfiguration mit Spitzenleistung erweitert. Das Gerät erregt in der Technologiewelt großes Aufsehen, da es mit Hardware der neuesten Generation ausgestattet ist, einschließlich des leistungsstärksten Grafikbeschleunigers und einer hochperformanten CPU. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Basis für den neuen Laptop wurde der AMD Ryzen 9 9955HX3D Prozessor gewählt, der mit 64 GB DDR5-5600 RAM und einer 2 TB NVMe SSD zusammenarbeitet. Diese hohen Spezifikationen ermöglichen es dem Gerät, anspruchsvollste Berechnungen, 3D-Modellierung sowie moderne Videospiele perfekt zu bewältigen.

Beeindruckendes Display und hohe Bildwiederholrate

Auch das Design und die visuellen Möglichkeiten des Geräts sind bemerkenswert. Der Laptop verfügt über ein robustes und modernes Vollmetallgehäuse, in das ein 16-Zoll Mini LED-Bildschirm eingebaut ist. Dieses Display unterstützt eine hohe Auflösung von 2560×1600 Pixeln und bietet eine beeindruckende Bildwiederholrate von 300 Hz.

Darüber hinaus deckt der Bildschirm den DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent ab und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1200 Nits. Dies ist ein entscheidender Aspekt für professionelle Anwender im Bereich Farbkorrektur sowie für Gaming-Enthusiasten.

Kühlsystem und Preisgestaltung

Um die fortschrittlichen Komponenten vor Überhitzung zu schützen, kommen ein leistungsstarkes Luftkühlsystem mit drei Lüftern sowie eine Schnittstelle für einen speziellen Flüssigkeitskühlkreislauf zum Einsatz. Interessanterweise ist ein externes Wasserkühlsystem bereits im Lieferumfang enthalten. Das Gerät wird mit einem 420W-Netzteil und einem 99 Wh Akku betrieben.

Derzeit ist dieses Flaggschiff-Modell auf der Plattform JD.com zu einem Preis von 31.999 Yuan erhältlich. Unter Berücksichtigung bestimmter staatlicher Subventionen in einigen Regionen kann der Preis auf 30.499 Yuan oder etwa 4.500 USD sinken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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