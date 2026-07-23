Google Gemini Nutzerzahl nähert sich einer Milliarde

Google steht mit seinem KI-basierten Projekt Gemini kurz vor dem Erreichen eines weiteren großen Meilensteins. Laut dem Ergebnisbericht des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 hat die Zahl der Nutzer dieses intelligenten Assistenten die Marke von 950 Millionen überschritten. Dies deutet darauf hin, dass das Gemini-System kurz davor steht, dem "Milliarden-Club" beizutreten, zu dem bereits Google Search, Gmail, Android und YouTube gehören. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Dass sich die Zahl der Gemini-Nutzer im letzten Jahr verdreifacht hat, versetzt Experten in Erstaunen. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert im Februar dieses Jahres noch bei etwa 750 Millionen lag. Dieses rasante Wachstum ermöglicht es Google, effektiv mit seinem Hauptkonkurrenten auf dem KI-Markt zu konkurrieren – dem ChatGPT-Projekt von OpenAI, das im Juni die Milliardenmarke überschritt.

Wettbewerb und der Einfluss neuer Funktionen

Alphabet -CEO Sundar Pichai betonte im Gespräch mit Investoren, dass die Nutzer neue Agentenfunktionen wie Daily Brief und Gemini Spark sehr positiv aufgenommen haben. Ihm zufolge führt das Unternehmen nützliche Neuerungen in einem beispiellosen Tempo ein. Dies steigert die Popularität von Gemini nicht nur bei Android-Nutzern, sondern auch auf der iOS-Plattform. Insbesondere die Einführung des Bildgenerierungsmodells Nano Banana hat Apple-Nutzern zusätzlichen Komfort geboten.

Analysen von AppFigures zufolge wurde die Gemini-App in den letzten 12 Monaten über 137 Millionen Mal auf iOS heruntergeladen. Im "State of AI"-Bericht von Sensor Tower wird darauf hingewiesen, dass der Marktanteil der ChatGPT-App bei KI-Assistenten erstmals unter 50 Prozent gefallen ist. Gleichzeitig ist der Anteil von Gemini auf 27,7 Prozent gestiegen, was das Marktgleichgewicht zu verändern beginnt.

Suchmaschine und wirtschaftliche Effizienz

Obwohl viele Nutzer dazu übergehen, KI-Assistenten anstelle traditioneller Suchmaschinen zu verwenden, hat Google Search seine Position nicht verloren. Im Gegenteil, das KI-basierte Suchsystem trägt zu einem Anstieg der Suchanfragen bei. Unternehmensdaten zufolge erreicht der KI-Modus im Frage-Antwort-Stil bereits über eine Milliarde Nutzer.

Google-Ingenieure gaben bekannt, dass sie auch technologisch große Fortschritte erzielt haben. Trotz der Hinzufügung neuer Modelle und komplexer Funktionen sind die Kosten für KI-Operationen durch Hardware-Optimierung deutlich gesunken. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienste einem breiteren Publikum anzubieten und die Wettbewerbsfähigkeit zu wahren.

Auch bei Nutzern in Usbekistan wird das Gemini-System immer beliebter. Die zunehmende Unterstützung der usbekischen Sprache im Google-Ökosystem und die weite Verbreitung von Android-Geräten schaffen die Grundlage dafür, dass dieser Dienst auch auf dem lokalen Markt zum führenden KI-Assistenten wird.