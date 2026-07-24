Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»

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Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat mit der Arbeit an seinen nächsten Flaggschiff-Smartphones begonnen. Obwohl die offizielle Präsentation der Geräte noch in weiter Ferne liegt, haben Insider begonnen, interessante Informationen über die Galaxy S27-Reihe zu verbreiten. Diese neue Smartphone-Generation wird im Unternehmen als Projekt von besonderer Bedeutung angesehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem einflussreichen deutschen Magazin WinFuture zufolge haben Samsung-Ingenieure das Galaxy S27-Projekt als «Next Miracle» oder «New Miracle» (Neues Wunder) bezeichnet. Dieser Name zeigt, dass das Unternehmen sehr hohe Erwartungen an die kommenden Flaggschiffe hat. In den Dokumenten sind die Geräte unter den Indizes NM1, NM2, NM3 und NM4 verzeichnet, was auf unerwartete Änderungen in dieser Serie hindeutet.

Vier Modelle und eine neue Pro-Version

Erhaltenen Informationen zufolge könnte Samsung nun anstelle der traditionellen drei Modelle (Basis, Plus und Ultra) vier Flaggschiffe vorstellen. Neben dem Galaxy S27, Galaxy S27 Plus und Galaxy S27 Ultra ist in der Liste auch ein Galaxy S27 Pro-Modell aufgetaucht. Diese Strategie zeigt die Absicht des Unternehmens, die Auswahl im Premium-Segment zu erweitern.

Das Galaxy S27 Ultra-Modell, das den höchsten Platz in der Reihe einnimmt, behält ein Vier-Kamera-System bei. Vermutlich wird eines seiner Teleobjektive über einen 50 Megapixel Sensor und einen 5-fachen optischen Zoom verfügen. Außerdem wurde für die Ultraweitwinkelkamera ein neuer 50 Megapixel Sony IMX855 Sensor ausgewählt.

Revolution bei den Kamerafunktionen

Das neue Galaxy S27 Pro-Modell wird voraussichtlich auch technisch deutlich leistungsstärker sein. Gerüchten zufolge soll es denselben Sony IMX855 Sensor und ein 50 Megapixel Teleobjektiv erhalten. Eine der interessantesten Neuerungen betrifft die Frontkamera der Smartphones. Den Informationen zufolge werden die Top-Modelle mit einer von Samsung entwickelten 16 Megapixel Frontkamera mit Autofokus-Funktion ausgestattet sein.

Zudem könnte die optische Bildstabilisierung (OIS) bei der Frontkamera des Galaxy S27 Pro-Modells zum Einsatz kommen. Dieses Feature hebt die Qualität von Selfies und Videoanrufen auf ein neues Niveau. Die Basismodelle Galaxy S27 und S27 Plus werden voraussichtlich folgende Updates erhalten:

  • 50 Megapixel Hauptsensor (mit OIS);
  • 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera;
  • Teleobjektiv der nächsten Generation (Eigenschaften werden derzeit geheim gehalten).
Samsung-Flaggschiffe waren auf dem usbekischen Markt schon immer sehr gefragt. Die Beschreibung der Galaxy S27-Serie als «Neues Wunder», insbesondere die gravierenden Änderungen am Kamerasystem, sind wichtige Neuigkeiten für lokale Mobileografie-Enthusiasten. Auch wenn diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt sind, ist klar, dass sich Samsung auf eine radikale Erneuerung seiner Flaggschiff-Reihe vorbereitet.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieKamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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