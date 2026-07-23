Meta unterläuft unerwarteter Fehler in neuer KI-Werbung

Meta, einer der Tech-Giganten der Welt, hat einen neuen Werbespot vorgestellt, der sich der Zukunft der Künstlichen Intelligenz (AI) widmet. Obwohl die Kampagne darauf abzielt, Ängste vor AI zu zerstreuen und eine glänzende Zukunft für die Menschheit zu versprechen, sorgte der verwendete Soundtrack in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Das Problem: Die optimistischen Bilder werden von einem Lied über das Aussterben der Menschheit untermalt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Der Werbespot beginnt mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die alarmierende Schlagzeilen darüber zeigen, wie AI Arbeitsplätze übernimmt und globale Krisen verursacht. Danach werden die Bilder farbig und zeigen glückliche Menschen, Jugendliche in der Natur und Freunde, die sich umarmen. Eine Stimme aus dem Off betont: „Nennen Sie uns Optimisten oder Träumer, aber wir glauben an die Menschen. Die Zukunft ist für alle da.“

Bowie-Werk und das Missverständnis

Wie The Verge anmerkt, wählte Meta für diese „Zukunftsvision“-Werbung den Song „Five Years“ des legendären David Bowie als Soundtrack. Was auf den ersten Blick inspirierend und mitreißend klingt, steht inhaltlich im krassen Widerspruch zur Idee der Werbung. Der Liedtext erzählt vom Ende des Lebens auf der Erde und dem Massensterben der Menschheit in fünf Jahren.

Für die Werbung wurde der Teil des Liedes ausgewählt, in dem das Wort „people“ häufig wiederholt wird. Betrachtet man jedoch den Kontext des Textes, so beschreibt er einen Nachrichtensprecher, der unter Tränen berichtet, dass die Erde stirbt und die Menschen in Panik geraten. Es scheint, als hätte sich das Marketing-Team von Meta von der allgemeinen Stimmung des Liedes täuschen lassen, ohne den Inhalt genau zu prüfen.

Dieser Vorfall wird in der Tech-Welt als eine Art Ironie wahrgenommen. Während Meta Hunderte Milliarden Dollar in die Entwicklung von AI investiert, wurde die Verwendung eines Liedes über den Untergang der Menschheit von vielen Nutzern als „schwarzer Humor“ gewertet.

Auch für Nutzer in Usbekistan sind solche Situationen nicht unbekannt. Oft konzentrieren sich internationale Marken bei der Werbung nur auf die visuelle Attraktivität und vernachlässigen dabei die lokale Kultur oder die tiefere Bedeutung der gewählten Musik. Im Fall von Meta führte dieser Fehler zu weltweitem Spott und Kritik.

Bisher haben sich Vertreter von Meta nicht offiziell zu dieser kontroversen Musikauswahl geäußert. Experten sind der Meinung, dass bei Werbekampagnen zu sensiblen Themen wie AI jedes Detail, insbesondere der Soundtrack, mit äußerster Sorgfalt behandelt werden muss.