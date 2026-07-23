Karim Adeyemi wechselt zum FC Barcelona: Gedanken zu Lionel Messi und Lamine Yamal

Der katalanische Klub FC Barcelona hat einen weiteren spektakulären Transfer in diesem Sommer vollzogen. Der talentierte deutsche Stürmer Karim Adeyemi ist offiziell ein "Blaugrana". Der 24-Jährige, der von Borussia Dortmund kommt, hat einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Nach Anthony Gordon ist dies der zweite große Transfer für das Projekt von Hansi Flick. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Während der offiziellen Vorstellung am Donnerstag teilte Adeyemi seine Ziele und Träume bei seinem neuen Verein. Der Spieler betonte, dass die frühere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Hansi Flick und das weltweite Ansehen des Klubs eine große Rolle bei seiner Entscheidung für Barcelona spielten. Laut Goal.com konnte der Stürmer bereits seine Teamkollegen im Trainingszentrum Ciutat Esportiva kennenlernen.

Champions League – das Hauptziel

In seinem Interview räumte Adeyemi ein, dass der Druck bei einem großen Verein wie Barcelona hoch ist. "Ich bin zum besten Verein der Welt gekommen und möchte dem Trainer und den Fans beweisen, dass ich ein Spieler auf Barcelona-Niveau bin", sagte der deutsche Stürmer. Seinen Worten zufolge ist das Hauptziel des Klubs der Gewinn der Champions League, was auch der ausschlaggebende Grund für seinen Wechsel war.

Interessanterweise verhehlte Karim Adeyemi nicht, dass er mit seiner Leistung in der letzten Saison nicht vollkommen zufrieden war. Der Spieler, der in 39 Spielen für Borussia Dortmund 10 Tore erzielte und 6 Vorlagen gab, sagte, dass das Interesse eines Giganten wie Barcelona für ihn unerwartet kam. Doch Hansi Flick schenkte ihm Vertrauen, und dieser Faktor sorgte für den erfolgreichen Abschluss des Transfers.

Vergleich zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi

Der Neuzugang äußerte sich auch offen über den jungen Star des Teams, Lamine Yamal . Zu den in den Medien häufigen Vergleichen zwischen Yamal und Lionel Messi sagte Adeyemi: "Ich glaube nicht, dass Lamine mir böse ist, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, das Niveau von Messi zu erreichen. Messi ist ein ganz anderes Kaliber."

Dennoch lobte Adeyemi das Talent seines 19-jährigen Teamkollegen sehr. Seiner Meinung nach ist es für Lamine Yamal durchaus möglich, in Zukunft den Ballon d'Or zu gewinnen, wenn er seinen Weg konsequent weitergeht. Die Abstimmung auf dem Platz mit Yamal, der in der letzten Saison mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde und 24 Tore für Barcelona erzielte, hat für Adeyemi Priorität.

Adeyemi nannte Lionel Messi und Ronaldinho als seine Idole aus Kindertagen. Nun ist er bereit, in dem Stadion, in dem seine Idole spielten, neue Siege zu feiern. Die Fans von Barcelona erwarten, dass das Duo aus den beiden schnellen Stürmern, Adeyemi und Yamal, das Offensivpotenzial der Mannschaft auf ein neues Level heben wird.