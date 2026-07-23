Neue Lösung gegen Social-Media-Sucht: MeBeMe-App vorgestellt

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Neue Lösung gegen Social-Media-Sucht: MeBeMe-App vorgestellt

In der modernen Welt wird das Problem, am Smartphone-Bildschirm zu kleben und stundenlang nutzlosen Inhalt zu konsumieren, das sogenannte "Doomscrolling", immer aktueller. Um diesem globalen Trend entgegenzuwirken, wurde eine neue mobile App namens MeBeMe gestartet. Sie schränkt den Nutzer nicht einfach nur in sozialen Netzwerken ein, sondern fördert die persönliche Entwicklung, indem sie die Aufmerksamkeit auf nützliche Aktivitäten lenkt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Der Hauptunterschied der MeBeMe-App besteht darin, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen "Blocker"-Programmen keine Verbote ausspricht. Stattdessen fungiert sie als "Unterbrecher" (Interrupter). Die App sendet dem Nutzer kleine Aufgaben oder "Missionen", die zu dem von ihm gewählten Persönlichkeitstyp passen. Internationale Technologiepublikationen berichten darüber.

Über 75 Richtungen für die persönliche Entwicklung

Um die App zu nutzen, muss der Anwender den Persönlichkeitstyp wählen, den er anstrebt. Das Programm bietet über 75 verschiedene Richtungen, die in mehrere Hauptkategorien unterteilt sind:

  • Verstand und Wissen: Rollen wie Mathematiker, Wissenschaftler, Historiker oder Schachspieler;
  • Gesundheit: Sportler, Tänzer, Radfahrer oder Läufer;
  • Zuhause und Beziehungen: Richtungen rund ums Kochen, Gärtnern und familiäre Beziehungen.
Wenn ein Nutzer beispielsweise die Persönlichkeit "wissensdurstig" wählt, könnte die App vorschlagen, sieben Minuten lang ein Lehrvideo anzusehen. Liebhabern klassischer Literatur werden Aufgaben wie der Beitritt zu einem lokalen Buchclub oder das Anhören eines Vortrags gesendet. Dieser Ansatz dient dazu, den Menschen aus der virtuellen Welt zurück zu nützlichen Gewohnheiten im echten Leben zu führen.

Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit

Laut dem Schöpfer der App, Eric Wolfram, wurde das Projekt ursprünglich als persönlicher Assistent für seinen Sohn entwickelt, doch später stellte sich heraus, dass seine Effektivität für alle nützlich ist. Wolfram betont, dass die regelmäßige Wiederholung kleiner Handlungen die Persönlichkeit eines Menschen formt und dies ein lebenslanger Prozess ist.

Bei der MeBeMe-App wird besonderes Augenmerk auf das Thema Datenschutz gelegt. Von den Nutzern wird keine Registrierung oder Kontoeröffnung verlangt. Alle Daten werden nur auf dem Gerät selbst gespeichert und nicht an fremde Server übertragen. Zudem können die Nutzer die Häufigkeit der Benachrichtigungen selbst steuern.

Derzeit ist die MeBeMe-App für iOS-Nutzer kostenlos erhältlich. Das Programm enthält keine Werbung oder kostenpflichtige Abonnements. Die Entwickler planen, in naher Zukunft auch eine Android-Version der App zu veröffentlichen. Auch für Nutzer in Usbekistan kann dieses Tool ein nützlicher Helfer bei der effektiven Zeitverwaltung in sozialen Netzwerken sein.

MeBeMeSmartphoneMobile AppTechnologiePersönlichkeitsentwicklung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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