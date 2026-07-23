Segotep Boundless Sky 400T: Kompaktes und erschwingliches PC-Gehäuse vorgestellt

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Segotep Boundless Sky 400T: Kompaktes und erschwingliches PC-Gehäuse vorgestellt

Segotep, ein etablierter Akteur auf dem Markt für PC-Komponenten, hat das neue Modell Boundless Sky 400T vorgestellt. Dieses Gehäuse wird aufgrund seiner kompakten Abmessungen, erstklassigen Kühlmöglichkeiten und seines erschwinglichen Preises voraussichtlich viele Nutzer ansprechen. Das für Liebhaber kompakter Systeme konzipierte Produkt vereint modernes Design mit Funktionalität. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com zeichnet sich das Gehäuse Boundless Sky 400T vor allem durch seine drei Mesh-Panels aus. Diese Lösung maximiert die Luftzirkulation und verhindert eine Überhitzung der internen Komponenten. Die modulare Bauweise des Gehäuses ermöglicht es Benutzern, Teile schnell und einfach zu installieren oder auszutauschen.

Technische Möglichkeiten und Kapazität

Das neue Modell misst 380 x 200 x 335 mm und unterstützt M-ATX- sowie ITX-Mainboards. Obwohl das Gehäuse klein wirkt, ist das Innenvolumen geräumiger als erwartet. Insbesondere können Benutzer CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 165 mm und ATX-Netzteile bis zu 140 mm einbauen.

Besonderes Augenmerk wurde auf das Kühlsystem gelegt. Das Boundless Sky 400T Gehäuse bietet Platz für insgesamt bis zu 5 Lüfter:

  • Zwei 120-mm-Lüfter an der Unterseite (oder ein 240-mm-Flüssigkeitskühlsystem);
  • Zwei 120-mm-Lüfter an der Oberseite;
  • Ein 120-mm-Lüfter an der Rückseite.

Auch für Speichermedien ist Platz vorgesehen. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein Steckplatz für eine 2,5- oder 3,5-Zoll-Festplatte, und an der Rückseite ist Platz für ein weiteres 2,5-Zoll-Laufwerk. An der Vorderseite befinden sich zwei benutzerfreundliche USB-A 3.0-Anschlüsse und ein 3,5-mm-Audioanschluss.

Preis und Marktaussichten

Das Modell Segotep Boundless Sky 400T kostet derzeit 279 Yuan, was etwa 40 US-Dollar entspricht. Diese Preisstrategie macht es zu einer der attraktivsten Optionen für alle, die einen preisgünstigen, aber effizienten Gaming-PC zusammenstellen möchten.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach kompakten M-ATX-Gehäusen wird dieses Modell zweifellos schnell seine Käufer finden, sobald es in die lokalen Regale kommt. Besonders für Nutzer, die Minimalismus und effiziente Kühlung schätzen, ist diese Neuheit von Segotep genau das Richtige.

SegotepPCTechnologieGadgetBoundless Sky
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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