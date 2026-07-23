Airbus verändert die Zukunft der Luftfahrt: Ein neues „Nervensystem“ für Flugzeuge entsteht

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Airbus verändert die Zukunft der Luftfahrt: Ein neues „Nervensystem“ für Flugzeuge entsteht

Airbus, einer der führenden Akteure der Luftfahrtindustrie, hat eine neue Phase des LEIA-Programms (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture) angekündigt, das auf eine grundlegende Neugestaltung von Passagierflugzeugen abzielt. Im Rahmen dieses Projekts wird eine hybrid-elektrische Energiearchitektur für die nächste Flugzeuggeneration entwickelt und getestet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während sich die meisten ähnlichen Projekte nur auf die Entwicklung neuer Triebwerke konzentrieren, legen die Ingenieure von Airbus den Schwerpunkt auf die Schaffung eines „elektrischen Nervensystems“ für das Flugzeug. Dieses System integriert Generatoren, Batterien, Leistungselektronik und intelligente Steuerungsmechanismen in ein einziges Hochspannungsnetz. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Effizienz zukünftiger Regional- und Mittelstreckenflugzeuge drastisch steigern wird.

Die neue Phase der Hybridtechnologien

Die neue Phase ist eine logische Fortsetzung des zuvor durchgeführten SWITCH-Programms. Dabei hatten Giganten wie Pratt & Whitney, Collins Aerospace und MTU Aero Engines bereits einzelne Komponenten von Hybridantrieben erfolgreich getestet. Nun übernimmt Airbus die Aufgabe, diese verstreuten Technologien zu einem ganzheitlichen Komplex zusammenzuführen.

Die wichtigsten Testarbeiten finden im STEP-Forschungszentrum in Ottobrunn, Deutschland, statt. Die Ingenieure werden das harmonische Zusammenspiel von Batterien und Generatoren sowie die Effizienz der Energieverteilung in Kommunikation mit anderen Bordsystemen überprüfen. Das Hauptziel ist ein fehlerfreier Betrieb aller Elemente als einheitliches Hochspannungsenergiesystem.

Laut Airbus ist die erste groß angelegte Bodendemonstration der neuen Architektur für 2027 geplant. Obwohl das LEIA-Projekt nicht darauf abzielt, ein rein elektrisch fliegendes Flugzeug zu schaffen, gilt es als einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur hybriden Luftfahrt. Dieser Ansatz wird den Kraftstoffverbrauch senken und den Ausstoß schädlicher Gase in die Atmosphäre erheblich reduzieren.

Internationale Zusammenarbeit und Umweltziele

Das Projekt ist sehr umfangreich und umfasst mehr als ein Dutzend europäische und US-amerikanische Unternehmen, darunter Safran, Liebherr Aerospace, SAFT und das Fraunhofer-Institut. Eine solch groß angelegte Zusammenarbeit beschleunigt die Einführung umweltfreundlicher und kosteneffizienter Technologien in der Luftfahrt.

  • Intelligente Steuerung der Energieverteilung;
  • Gewährleistung der Sicherheit von Hochspannungssystemen;
  • Gewichtsreduzierung und Leistungssteigerung;
  • Minimierung der negativen Umweltauswirkungen.
Da sich auch der Luftfahrtmarkt schrittweise modernisiert, garantieren solche Innovationen von Herstellern wie Airbus, dass zukünftige Modelle wie der Airbus A320neo oder Nachfolgemodelle in den Flotten lokaler Fluggesellschaften noch effizienter sein werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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