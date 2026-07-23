Er nahm den Kampf an, den alle ablehnten: Wie bewertet Guskov Ankalaev?

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Er nahm den Kampf an, den alle ablehnten: Wie bewertet Guskov Ankalaev?

Der in Usbekistan lebende UFC-Kämpfer Bogdan Guskov sprach vor dem Turnier UFC Fight Night 282 offen über seinen bevorstehenden Kampf gegen Magomed Ankalaev. Er bezeichnete seinen Gegner als einen der gefährlichsten Kämpfer der Division und erklärte, warum viele diesen Kampf abgelehnt hatten.

Guskov betonte, dass es seinen Schlachtplan nicht ändere, ob Ankalaev ein ehemaliger Champion sei oder derzeit keinen Gürtel halte. Für ihn ist dieser Kampf nicht nur ein weiterer Auftritt in seiner Karriere, sondern die nächste große Prüfung auf höchstem Niveau.

«Ankalaev ist ein gefährlicher Gegner»

Auf der Pressekonferenz erklärte Guskov offen, dass er die Stärke seines kommenden Gegners nicht unterschätzen werde.

«Ankalaev ist ein gefährlicher Gegner. Er mag derzeit kein Champion sein, aber er ist der Herausforderer Nummer eins. Das ist die nächste Prüfung für mich», sagte der in Usbekistan lebende Kämpfer.

Seiner Meinung nach hat Ankalaevs aktueller Status keinen Einfluss auf seinen Vorbereitungsplan. Guskov betrachtet seinen Gegner ungeachtet der Umstände als eine hochkarätige und ernsthafte Herausforderung.

Warum haben andere Kämpfer das Angebot abgelehnt?

Guskov beantwortete auch eine der meistdiskutierten Fragen vor dem Kampf: Warum wollten viele Kämpfer nicht gegen Ankalaev in das Octagon steigen?

«Warum lehnt jeder den Kampf gegen Ankalaev ab? Weil er der Herausforderer Nummer eins ist», sagte er.

Er betonte, dass es ein großes Risiko sei, kurzfristig einen Kampf gegen einen hoch platzierten Gegner mit viel Erfahrung und einem gefährlichen Stil anzunehmen.

Bei einer solchen Begegnung kann eine Niederlage die Zukunftspläne und die Ranglistenposition eines Kämpfers beeinträchtigen. Guskov nahm die Gelegenheit trotz dieses Risikos an.

Guskov erkannte die Stärke seines Gegners an

Der in Usbekistan lebende Sportler sagte, er halte Ankalaev für stärker als fast alle Kämpfer, die unter ihm in der Rangliste stehen.

«Es ist eine Tatsache, dass Magomed stärker ist als fast alle unter ihm. Er ist einer der gefährlichsten Jungs in unserer Division», sagte Guskov.

Diese Aussage ist nicht nur ein Zeichen des Respekts vor dem Gegner, sondern zeigt auch, vor welch großer Aufgabe Guskov steht.

Über den Kampf

Informationen

Turnier

UFC Fight Night 282

Paarung

Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev

Datum

25. Juli

Ankalaevs Status

Herausforderer Nummer eins

Guskovs Einschätzung

Einer der gefährlichsten Kämpfer der Division

Der Status «ehemaliger Champion» ändert nichts am Plan

Guskov erklärte, dass er Ankalaevs früheren Status nicht überbewertet.

Seinen Worten zufolge beeinflusst die Tatsache, dass der Gegner ein ehemaliger Champion ist oder derzeit keinen Gürtel besitzt, seine Kampftaktik nicht. Die Hauptaufgabe besteht darin, auf die Stärken von Ankalaev vorbereitet zu sein und die eigenen Fähigkeiten im Octagon voll auszuspielen.

Dieser Ansatz zeigt, dass Guskov die Begegnung als professionelle Herausforderung betrachtet und nicht aus Angst vor einem großen Namen handelt.

Eine große Chance am 25. Juli

Für Bogdan Guskov könnte dieser Kampf einer der wichtigsten seiner Karriere werden. Ein Erfolg gegen den Herausforderer Nummer eins würde seinen Status in der Halbschwergewicht-Division drastisch erhöhen.

Ankalaev wird das Octagon betreten, um seine Position zu verteidigen und einem Titelkampf wieder einen Schritt näher zu kommen. Daher steht für beide Sportler bei der Begegnung am 25. Juli viel auf dem Spiel.

Glauben Sie, dass Guskov in dem Kampf, den viele abgelehnt haben, für eine Sensation sorgen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit UFC-Fans.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUsbekistanUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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