2 Goldmedaillen am ersten Tag: Usbekistans Mädchen glänzen

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2 Goldmedaillen am ersten Tag: Usbekistans Mädchen glänzen

Die Asienmeisterschaften im Wassersport für Jugendliche in Thailand haben für das usbekische Nationalteam glänzend begonnen. Gleich am ersten Tag der Synchronschwimm-Wettbewerbe belegten unsere Vertreterinnen in zwei Disziplinen den obersten Platz auf dem Podium.

Während Darya Kochneva im Solo-Programm ihre Konkurrentinnen hinter sich ließ, errangen Khadicha Agzamova und Sabina Mahmudova einen souveränen Sieg im technischen Duett. Die erzielten Punkte zeigen, wie groß die Überlegenheit der usbekischen Sportlerinnen war.

Darya Kochneva holt das erste Gold

Darya Kochneva gewann die erste Goldmedaille für das usbekische Nationalteam bei der Meisterschaft.

Im technischen Solo-Programm der Mädchen erreichte sie 219,0758 Punkte und belegte den ersten Platz. Kira Li Jia Xuan aus Singapur wurde Zweite, Sofiya Kharchenko aus Kasachstan Dritte.

Technisches Solo, Gruppe A:

Rang

Sportlerin

Land

Punkte

1

Darya Kochneva

Usbekistan

219,0758

2

Kira Li Jia Xuan

Singapur

209,6417

3

Sofiya Kharchenko

Kasachstan

186,8417

Kochneva sicherte sich den Meistertitel souverän mit fast 10 Punkten Vorsprung auf ihre engste Verfolgerin.

2 Goldmedaillen am ersten Tag: Usbekistans Mädchen glänzen

Usbekisches Duett lässt der Konkurrenz keine Chance

Die zweite Goldmedaille wurde im technischen Duett-Wettbewerb gewonnen.

Die Darbietung von Khadicha Agzamova und Sabina Mahmudova wurde von den Kampfrichtern mit 253,3141 Punkten bewertet. Dieses Ergebnis lag fast 25 Punkte über dem Resultat der Zweitplatzierten aus Kasachstan.

Das usbekische Duett erzielte das höchste Ergebnis des Wettbewerbs und bestieg die oberste Stufe des Podiums.

In den offiziellen Ergebnissen sind Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova und Darya Kochneva als Teil des usbekischen Teams aufgeführt.

Die Top Drei im technischen Duett

Rang

Sportlerinnen

Land

Punkte

1

Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva

Usbekistan

253,3141

2

Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova

Kasachstan

228,5741

3

Yon Jia Yi, Gan Yueh Chun

Malaysia

200,7884

Der deutliche Sieg der usbekischen Vertreterinnen zeigte, dass das Team hervorragend auf die Meisterschaft vorbereitet war.

2 Goldmedaillen am ersten Tag: Usbekistans Mädchen glänzen

Die Meisterschaft hat gerade erst begonnen

Die ersten beiden Goldmedaillen im Synchronschwimmen markierten einen erfolgreichen Auftakt für die usbekische Delegation.

Weitere Wassersportdisziplinen und Kämpfe um neue Medaillen stehen bevor. Nach den Ergebnissen des ersten Tages sind die Erwartungen an die usbekischen Sportlerinnen für die kommenden Auftritte hoch.

Wie viele Goldmedaillen wird das usbekische Team Ihrer Meinung nach am Ende der Meisterschaft haben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Sieg mit Sportfans.

UsbekistanDarya KochnevaKhadicha AgzamovaSabina MahmudovaKasachstan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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