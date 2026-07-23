Tesla Robotaxi-Projekt verzeichnet unerwarteten Rückgang: Sind Elon Musks Pläne in Gefahr?

Tesla, der Marktführer bei Elektrofahrzeugen, hat einen unerwarteten Rückgang bei seinem Robotaxi-Netzwerk verzeichnet, das das Unternehmen als seine wichtigste zukünftige strategische Ausrichtung betrachtet. Laut den jüngsten Berichten des Unternehmens ist die von autonomen Taxis für zahlende Kunden zurückgelegte Strecke im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum ersten Quartal deutlich gesunken. Diese Situation widerspricht Elon Musks Versprechen, durch autonomes Fahren enorme Umsätze zu erzielen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Betrachtet man die Zahlen, so legte die Robotaxi-Flotte, bestehend aus Model Y SUVs, im ersten Quartal etwa 1,1 Millionen Meilen bei bezahlten Fahrten zurück. Zum Ende des zweiten Quartals sank dieser Wert jedoch auf 700.000 Meilen, was einem Rückgang von fast 36 Prozent entspricht. Dies, obwohl Tesla die Ausweitung des Dienstes auf sechs Städte in Texas und Florida angekündigt hatte.

Technische Herausforderungen und das Cybercab-Projekt

Tesla-Chef Elon Musk räumte während der Quartalskonferenz das langsame Wachstum des Robotaxi-Dienstes ein. Ihm zufolge muss das Unternehmen spezifische Fahrdaten für das speziell entwickelte zweisitzige Cybercab-Modell sammeln. Die Daten, die derzeit von Millionen existierender Model 3 und Model Y Fahrzeuge stammen, könnten für das neue Chassis und die Plattform nicht ausreichen.

Daher führen Tesla-Ingenieure derzeit Tests mit speziellen Cybercab-Prototypen durch, die mit Lenkrad und Pedalen ausgestattet sind. Musk betonte, dass eine massive Skalierung der Robotaxi-Flotte unmöglich sei, solange diese neue Plattform nicht vollständig kalibriert ist. Dies wirft einen Schatten auf die jahrelangen Behauptungen des Unternehmens, dass "die von bestehenden Fahrzeugen gesammelten Daten für autonome Taxis ausreichen".

Finanzielle Verluste und Marktreaktion

Der Rückgang der Robotaxi-Leistung fiel mit einem Umsatzrückgang im Kerngeschäft von Tesla zusammen. Die Finanzergebnisse des Unternehmens blieben hinter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten zurück. Infolgedessen verloren Tesla-Aktien im Handel am Donnerstag mehr als 13 Prozent an Wert. Investoren sind besorgt, dass das Unternehmen zu stark auf autonomes Fahren setzt und die erwarteten Ergebnisse auf sich warten lassen.

Die Unternehmensführung begründete die Verlangsamung mit Sicherheitsmaßnahmen. "Unsere Ziele für Robotaxi sind sehr ehrgeizig, aber wir müssen vorsichtig sein, um Unfälle oder Personenschäden zu vermeiden", sagte Elon Musk. Dennoch verfügen Tesla-Fahrzeuge in Gebieten wie San Francisco noch nicht über die erforderlichen Genehmigungen für den vollautonomen Betrieb und fahren unter der Aufsicht eines Sicherheitsfahrers.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tesla seine Zukunft zwar mit vollautonomem Transport verknüpfen möchte, die realen Zahlen und technischen Hürden jedoch zeigen, dass dieser Weg noch weit ist. Für Schwellenländer bleibt die Einführung dieser Technologien direkt von Teslas erfolgreichen Erfahrungen in den USA abhängig.