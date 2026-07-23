Google führt Selfie-Video-Funktion für den Kontozugriff ein

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Google führt Selfie-Video-Funktion für den Kontozugriff ein

Google, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Sicherheit, hat eine neue Funktion eingeführt, um den Anmeldeprozess für Nutzer zu vereinfachen und das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Anstelle von herkömmlichen Passwörtern oder zweistufigen Bestätigungscodes können Nutzer ihre Identität nun per kurzem Selfie-Video verifizieren. Dieser Schritt ist ein weiterer Meilenstein im Technologietrend, Passwörter durch biometrische Daten zu ersetzen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie im offiziellen Blog des Unternehmens mitgeteilt, ist diese neue Funktion besonders hilfreich, wenn ein Nutzer von seinem Konto ausgesperrt ist oder keinen Zugriff auf sein gewohntes Gerät hat. Das Selfie-Video-System unterscheidet sich von einem statischen Foto dadurch, dass es den Nutzer auffordert, bestimmte Bewegungen vor der Kamera auszuführen, wie etwa den Kopf nach rechts oder links zu drehen oder sich zu bewegen. Dieser Prozess ermöglicht es, das Gesicht aus verschiedenen Winkeln zu erfassen und im System zu speichern.

Kampf gegen Deepfakes und Bots

Eine der größten Herausforderungen für die Ingenieure von Google besteht darin, zu beweisen, dass eine echte Person vor der Kamera steht. In Zeiten zunehmender KI-generierter Fake-Videos (Deepfakes) sind die Liveness-Check-Algorithmen des Systems von entscheidender Bedeutung. Laut Unternehmensvertretern nutzt das System mehrstufige Sicherheitsfilter, und die geforderten Live-Bewegungen verhindern den Einsatz von gefälschten Fotos oder Videos.

Diese Technologie entwickelt sich zu einem Standard für persönliche Konten sowie für Plattformen, die Finanztransaktionen und sensible Daten verarbeiten. Google betont, dass es bewährte Sicherheitspraktiken mit dieser neuen biometrischen Methode kombiniert hat, um verdächtige Anmeldeversuche zu erkennen.

Datenschutz und Datensicherheit

Die Erfassung biometrischer Daten sorgt bei Nutzern und Regulierungsbehörden oft für Bedenken. Vor diesem Hintergrund garantiert Google, dass Selfie-Videos hochsicher und verschlüsselt gespeichert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Nutzer das Recht haben, diese Videos jederzeit über ihre Kontoeinstellungen zu löschen.

Es wird erwartet, dass diese Funktion auch für Nutzer in Usbekistan einen neuen Standard für die Kontosicherheit setzt. Biometrische Identifizierung könnte zur zuverlässigsten Lösung werden, insbesondere in Regionen, in denen Probleme wie vergessene Passwörter oder verzögerte SMS-Codes häufig auftreten. Google rollt diese Funktion derzeit schrittweise für alle Nutzer aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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