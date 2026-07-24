Russland plant bis 2032 die Produktion von 36 MS-21 Flugzeugen pro Jahr

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Russland plant bis 2032 die Produktion von 36 MS-21 Flugzeugen pro Jahr

Die russische United Aircraft Corporation (UAC) strebt an, die Produktion von MS-21 Passagierflugzeugen bis 2032 auf 36 Einheiten pro Jahr zu steigern. Dieser strategische Plan ist eines der wichtigsten Projekte der heimischen Luftfahrtindustrie zur Importsubstitution und Versorgung des Binnenmarktes mit modernen Verkehrsflugzeugen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie ixbt.com unter Berufung auf Informationen aus dem Kreml meldet, finden im Irkutsk Aviation Plant umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten statt, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Derzeit sind alle Prototypen der MS-21 fertiggestellt, und die Serienmontage der Modifikation MS-21-310, die vollständig aus inländischen Komponenten besteht, läuft.

Produktionskapazität und technischer Status

Derzeit befinden sich 18 MS-21 Flugzeuge in verschiedenen Fertigstellungsstadien in den Werkshallen. Erwähnenswert ist, dass die erste Serienmaschine am 30. Mai dieses Jahres an die Flugerprobungsabteilung übergeben wurde. Das Flugzeug durchläuft derzeit letzte Bodenprüfungen vor seinem Erstflug.

Die MS-21 ist ein Mittelstrecken-Passagierflugzeug, das für den Transport von 175 Passagieren in einer Zwei-Klassen-Konfiguration (Business und Economy) ausgelegt ist. Das Modell gilt als Konkurrent zu bekannten Verkehrsflugzeugen auf dem internationalen Markt wie dem Airbus A320 und der Boeing 737. Auch für Länder mit wachsendem regionalen Flugverkehr wie Usbekistan ist neue Technik in diesem Segment stets von großem Interesse.

Neue Modifikationen und Zukunftspläne

Neben dem Basismodell arbeiten Ingenieure auch an einer verkürzten Version des Flugzeugs, der MS-21-210. Diese Variante ist für 140 Passagiere ausgelegt und der Erstflug ist für 2028 geplant. Dies ermöglicht eine Senkung der Betriebskosten auf Strecken mit geringerem Passagieraufkommen.

Die Hauptaufgaben im Rahmen des Projekts sind:

  • Modernisierung des Irkutsk Aviation Plant auf Basis vollständiger digitaler Technologien;
  • Vollständiger Verzicht auf ausländische Komponenten und Massenproduktion des Modells MS-21-310;
  • Schrittweise Steigerung der Produktionsrate bis 2032;
  • Anpassung der Sicherheits- und Wartungssysteme der Flugzeuge an internationale Standards.
Für die russische Luftfahrtindustrie ist der Erfolg des MS-21-Projekts ein Symbol für wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit. Unter den Bedingungen westlicher Sanktionen bestimmt die Produktion solcher Flugzeuge mit eigenen Triebwerken und Verbundwerkstoffen die Zukunft der zivilen Luftfahrt des Landes.

LuftfahrtMS-21RusslandTechnologieFlugzeug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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