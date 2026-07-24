World, gegründet von Sam Altman, sammelt 52,5 Millionen Dollar ein

World (ehemals Worldcoin), ein Startup für biometrische Identifizierung, das vom OpenAI-CEO Sam Altman mitbegründet wurde, hat 52,5 Millionen Dollar von strategischen Investoren eingesammelt. Das Kapital wurde durch den Verkauf der privaten WLD-Token des Projekts aufgebracht, wie Techcrunch.com berichtet.

Für die an der Finanzierungsrunde beteiligten Investoren wurde eine 12-monatige Sperrfrist (Lockup) festgelegt. Dies bedeutet, dass die Käufer ihre Token ein Jahr lang weder verkaufen noch gegen andere Vermögenswerte tauschen können. Unternehmensvertreter betonten, dass diese langfristige Beschränkung das Vertrauen der Investoren in das zukünftige Wachstum und den Nutzen des World-Projekts widerspiegelt.

Als Hauptkäufer trat der auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Risikokapitalfonds Pantera Capital auf. Auch große Unternehmen wie Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto und Selini Capital haben in das Projekt investiert. Die Mittel fließen an die auf den Kaimaninseln ansässige World Foundation, die sich mit dem Ausbau des World-Netzwerks befasst.

Beweisen Sie, dass Sie ein Mensch sind

Das World-Projekt wird von der Firma Tools for Humanity geleitet und hat das Hauptziel, ein System zum "Nachweis des Menschseins" (Proof of Human) im Internet zu schaffen. In einer Zeit, in der von KI und Bots erstellte Inhalte zunehmen, wird es immer wichtiger, festzustellen, ob ein echter Mensch hinter einem Konto steht.

Um die höchste Identifizierungsstufe des Systems zu durchlaufen, müssen Benutzer ihre Iris mit einem speziellen Gerät namens Orb scannen. Dieses metallische, kugelförmige Gerät wandelt das einzigartige Bild des menschlichen Auges in einen kryptografischen Identifikator um. Derzeit sind solche Geräte in Partnergeschäften und Firmenbüros in vielen Ländern der Welt installiert.

Das Projekt war ursprünglich als Worldcoin bekannt, wurde jedoch vor dem Hintergrund der allgemein negativen Stimmung im Kryptowährungssektor in World umbenannt. Dennoch bleibt der WLD-Token das Hauptvermögenswert des Projekts. Benutzer können diesen Token über eine spezielle App speichern und handeln.

Globale Pläne und Herausforderungen

Um seine Reichweite zu vergrößern, hat World Partnerschaften mit bekannten Plattformen wie Tinder und Ticketmaster geschlossen. Trotz seiner globalen Ambitionen steht das Projekt jedoch vor einigen Herausforderungen. Insbesondere zögern viele Nutzer, ihre biometrischen Daten preiszugeben, was die Verbreitung des Projekts verlangsamt.

Darüber hinaus sah sich Tools for Humanity im Juni dieses Jahres gezwungen, Personal abzubauen. Die neu eingesammelten 52,5 Millionen Dollar sollen dem Projekt helfen, seine Infrastruktur weiterzuentwickeln und neue Standards für die digitale Identitätsprüfung im KI-Zeitalter einzuführen.