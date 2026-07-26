Lenovo hat begonnen, seine Workstation der nächsten Generation, den ThinkCentre X Tower, auf dem Weltmarkt einzuführen. Ursprünglich in China vorgestellt, kommt dieser ungewöhnliche PC nun auch in Nordamerika und Europa auf den Markt. Die technischen Daten und der Preis des Geräts erstaunen nicht nur normale Nutzer, sondern auch Technologieexperten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge wurde auf der offiziellen britischen Website von Lenovo ein spezieller Konfigurator für diesen Computer freigeschaltet. Demnach wird die Top-Konfiguration des ThinkCentre X Tower auf 10.480 GBP (ca. 14.000 USD) geschätzt. Für diesen Preis erhält der Käufer einen Intel Core Ultra 9 285 Prozessor und eine riesige Menge an RAM – 256 GB.

Preisunterschiede und technische Möglichkeiten

Interessanterweise ist in dieser teuren Ausstattung nur eine einzige NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte vorgesehen. Dabei liegt das Hauptmerkmal dieses PCs in der Möglichkeit, dass zwei Grafikkarten unabhängig voneinander parallel arbeiten können. So wird beispielsweise die Version mit einem Core Ultra 7 270K Plus Prozessor und zwei RTX 5060 Ti Grafikchips auf dem chinesischen Markt für rund 5.300 Dollar verkauft.

Solch hohe Preise auf den westlichen Märkten werfen bei Experten Fragen auf. In Großbritannien beginnt die günstigste Konfiguration bei 2.530 GBP. Auf dem US-Markt soll die leistungsstärkste Variante mit einem Intel Core Ultra 9 290K Plus Prozessor, 256 GB DDR5-6400 CUDIMM Speicher und drei M.2 SSD Steckplätzen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 6 TB ausgestattet sein.

Der ThinkCentre X Tower zeichnet sich nicht nur durch seine innere Leistung, sondern auch durch seine Stromversorgung aus. Das Gerät ist mit einem 1200 W Netzteil ausgestattet, das den stabilen Betrieb von Hochleistungskomponenten gewährleistet. Dieser Computer wurde hauptsächlich für das professionelle Segment entwickelt, das für komplexe Grafikarbeiten, KI-Algorithmen und die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt ist.

Obwohl Produkte der ThinkCentre-Serie von Lenovo im Geschäftssegment in Usbekistan recht beliebt sind, werden exklusive Modelle wie der X Tower in der Regel auf Sonderbestellung geliefert. Der Preis von 14.000 Dollar macht dieses Gerät selbst unter professionellen Workstations zu einem der teuersten Modelle. Bisher hat das Unternehmen keine weiteren Informationen zu Endpreisen und Lieferzeiten in anderen Regionen bekannt gegeben.