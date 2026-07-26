Mohamed Salah vor Wechsel in die Türkei: Beşiktaş bietet Star üppiges Gehalt

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Mohamed Salah vor Wechsel in die Türkei: Beşiktaş bietet Star üppiges Gehalt

Die Vereinslegende des FC Liverpool, Mohamed Salah, wird voraussichtlich eine Kehrtwende in seiner Karriere vollziehen und in die Süper Lig wechseln. Da der Vertrag des ägyptischen Stürmers bei den Reds ausläuft, hat der Istanbuler Klub Beşiktaş bedeutende Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Verpflichtung des Spielers erzielt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten der Zeitung Fotomaç zufolge hat der türkische Spitzenklub ein finanziell äußerst attraktives Angebot für Salah vorbereitet. Die Beşiktaş-Führung hat sich bereit erklärt, dem 32-jährigen Stürmer ein Gehalt von 12,5 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen. Dies könnte eines der höchsten Gehälter in der Geschichte der türkischen Meisterschaft sein.

Der entscheidende Wendepunkt in den Verhandlungen

Es wird berichtet, dass die Parteien beim letzten Treffen zwischen Beşiktaş-Funktionären und dem Berater des Spielers, Ramy Abbas, eine Einigung erzielt haben. Der Dialog, der zuvor aufgrund finanzieller Forderungen ins Stocken geraten war, ist nun in die letzte Phase eingetreten. Auch Probleme im Zusammenhang mit der Beraterprovision seien positiv gelöst worden.

Beşiktaş-Präsident Serdal Adalı hat diesen Transfer persönlich zur Chefsache gemacht. Der Vereinschef enthüllte die Details der Verhandlungen in einem Interview mit den Medien: „Wir stehen seit langem mit Mohamed Salah und seinen Vertretern in Kontakt. Nachdem wir alle Forderungen des Spielers geprüft haben, haben wir unser letztes offizielles Angebot unterbreitet. Nun liegt die Entscheidung beim Spieler selbst.“

Die Vereinsführung betrachtet diesen Transfer nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus Marketingaspekten als Priorität. Während der Verhandlungen wurden auch die taktische Ausrichtung des Teams und Salahs Beteiligung an den kommerziellen Projekten des Vereins im Detail besprochen. Die Infrastruktur von Beşiktaş ist vollkommen bereit, einen Star dieses Kalibers zu empfangen.

Für die Fans des FC Liverpool mag diese Nachricht überraschend kommen, jedoch wächst die Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag, dass Mohamed Salah das Team ablösefrei verlässt. Sollte dieser Transfer zustandekommen, wird dies das spektakulärste Ereignis im türkischen Fußball der letzten Jahre sein. Die Ankunft des ägyptischen Stars wird das Ansehen der Süper Lig und die Attraktivität der Übertragungen zweifellos auf ein neues Niveau heben.

Mohamed SalahBeşiktaşLiverpoolTransferSüper Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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