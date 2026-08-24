In China wurde ein Roboter entwickelt, der ein Pferd ersetzen könnte

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In China wurde ein Roboter entwickelt, der ein Pferd ersetzen könnte

Das chinesische DaxAI Startup hat einen vierbeinigen Roboter vorgestellt, auf dem man Qiji X1 reiten kann. Das neue Gerät erinnert in Aussehen und Fortbewegungsart an einen vergrößerten, motorisierten Roboterhund.

Nach Angaben der Hersteller ist der Roboter in der Lage, bis zu 300 kg zu tragen. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 9,6 km/h und mit einer vollen Ladung kann er eine Strecke von bis zu 40 km zurücklegen.

Ein Video, das den Roboter in Aktion zeigt, verbreitete sich in den sozialen Medien und stieß auf großes Interesse. Besonders die Tatsache, dass er für das Reiten durch Menschen angepasst wurde, erregte Aufmerksamkeit.

Kann sich auch in schwierigem Gelände bewegen

Vertreter von DaxAI betonen, dass der Qiji X1 nicht auf normale Straßen beschränkt ist. Der Roboter kann sich unabhängig unter komplexen Bedingungen bewegen, einschließlich steiler Hänge, schlammiger und kiesiger Wege.

Aus diesem Grund prüfen die Hersteller die Möglichkeit, ihn in Zukunft als Transportmittel unter realen Bedingungen einzusetzen. Der Roboter soll für den Transport schwerer Lasten, die Fortbewegung in schwer zugänglichen Gebieten und verschiedene Rettungseinsätze genutzt werden.

Die neue Technologie löste in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Nutzer die Fähigkeiten des Roboters lobten, reagierten andere humorvoll. Ein Reddit-Nutzer kommentierte: «Das ist der zweite Fall, in dem ein gewöhnliches Pferd durch den technologischen Fortschritt überflüssig wird», scherzte er.

Somit ist der in China vorgestellte Qiji X1 nicht nur eine neue Entwicklung im Bereich der Robotik, sondern weckt auch Interesse als ungewöhnliches Transportmittel, das in Zukunft für den Transport schwerer Lasten und die Fortbewegung in komplexem Gelände eingesetzt werden könnte.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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