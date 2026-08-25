„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit

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„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit

Ehemaliger UFC-Champion Merab Dvalishvili und ehemaliger Champion Petr Yan Ein analytischer Artikel über die Details des entscheidenden 3. Kampfes bei UFC 333 in Abu Dhabi am 24. Oktober, basierend auf dem sensationellen Geständnis des georgischen Kämpfers vor der Trilogie zwischen:

„Letztes Mal hat er mich fast totgeschlagen“: Merab Dvalishvili gesteht die Wahrheit vor der Trilogie mit Petr Yan!

Eine der prinzipientreuesten und kompromisslosesten Rivalitäten im UFC-Oktagon nähert sich ihrem entscheidenden Höhepunkt. Der ehemalige Champion Merab Dvalishvili sein langjähriger russischer Rivale Petr Yan machte vor ihrem dritten Kampf ein unerwartetes und offenes Geständnis.

Der georgische Kämpfer verheimlichte nicht, dass er im letzten Aufeinandertreffen unter schweren Schlägen litt, und kündigte an, diesmal eine völlig andere Strategie für die Revanche anzuwenden.

„So ein Fehler wird sich nicht wiederholen“: Merabs Aussage

Dvalishvili erinnerte sich an die Schwierigkeiten im letzten Kampf gegen Petr Yan und gab eine ehrliche Einschätzung ab:

„Letztes Mal hat mich Petr Yan fast totgeschlagen. Deshalb werde ich diesmal alles geben, damit sich eine solche Situation nicht wiederholt“, sagte Dvalishvili.

Diese Aussage zeigt, wie ernst und vorsichtig sich der Kämpfer auf die bevorstehende Trilogie vorbereitet.

1-1: Die entscheidende Trilogie in Abu Dhabi

Der Punktestand zwischen den beiden Stars ist bisher ausgeglichen:

  • 2023 (Erstes Aufeinandertreffen): Merab Dvalishvili gewann durch eine einstimmige Entscheidung der Punktrichter dank rekordverdächtiger Takedowns und unaufhörlichem Druck;

  • 2025 (Zweiter Kampf): Petr Yan zeigte einen taktisch perfekten Kampf, errang einen überzeugenden Sieg im Rückkampf und glich zum 1:1 aus;

  • 24. Oktober 2026 (Trilogie): Der dritte und letzte Kampf wird eines der Hauptereignisse des UFC 333 Turniers in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, sein.

UFCMMAMerab DvalishviliPetr YanUFC 333
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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