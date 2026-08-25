„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer

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„Der Ausschluss von der WM 2026 hat ihm geholfen“: Gary Neville kommentiert das Comeback von Cole Palmer

Beim dramatischen 3:2-Sieg gegen Fulham am ersten Spieltag der Premier League zeigte Chelseas Anführer Cole Palmer eine wahre Glanzleistung. Der 24-jährige englische Star verbuchte im Londoner Derby 1 Tor und 1 Vorlage und avancierte zu einem der besten Spieler der Partie.

Nach dem Spiel bewertete der ehemalige Verteidiger von England und Manchester United, der heute als Experte bei Sky Sports tätig ist, Gary Neville Palmers aktuelle physische und psychologische Verfassung.

„Wir haben heute den echten Palmer gesehen“: Nevilles Analyse

Gary Neville betonte, dass die Nichtberücksichtigung im englischen Nationalkader den jungen Mittelfeldspieler nur noch stärker gemacht habe:

„Vielleicht ist es das Beste, was Palmer passieren konnte, nicht für die WM 2026 nominiert worden zu sein. Möglicherweise war es ein guter Ansporn in einer Phase, in der seine Karriere einen kleinen Durchhänger hatte.“, sagte Neville auf Sendung.

Der Experte ging auf die Bedeutung der Überwindung mentaler Krisen in einer Fußballkarriere ein:

  • Leidenschaft bewahren: „Es ist wichtig, sich jeden Tag daran zu erinnern, dass man die Leidenschaft aufrechterhalten muss. Es gibt Phasen in der Karriere eines Spielers, in denen die Form verloren geht und nicht mehr alles so einfach läuft wie zuvor.“;

  • Comeback-Gala: „Heute haben wir auf dem Platz wieder den magischen Palmer von früher gesehen. Seine Aktionen waren einfach unglaublich.“.

Statistiken und Hoffnungen für die neue Saison

Cole Palmer hatte in der letzten Saison bei Chelsea mit Konstanz zu kämpfen:

  • Zahlen der letzten Saison: 26 Einsätze in der Premier League, dabei 10 Tore und 1 Vorlage erzielt;

  • Start der neuen Saison: Mit einem Tor und einer Vorlage direkt am ersten Spieltag war er der Hauptgarant für den Sieg seines Teams.

Experten zufolge erhöht Palmers Rückkehr zu dieser Topform nicht nur Chelseas Chancen im Titelrennen der Premier League, sondern ist auch der wichtigste Schritt, um seinen Platz im Nationalteam zurückzuerobern.

Premier LeagueChelseaCole PalmerGary NevilleFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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