Samsung Galaxy S27 Ultra erhält grundlegende Designänderungen

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Samsung Galaxy S27 Ultra erhält grundlegende Designänderungen

Samsung arbeitet an seinen kommenden Flaggschiff-Smartphones, und erste Informationen über die nächste Gerätegeneration sind aufgetaucht. Laut einem Bericht von ixbt.com, der sich auf den bekannten Insider Ice Universe beruft, wird das Samsung Galaxy S27 Ultra, dessen Veröffentlichung in den kommenden Jahren erwartet wird, seine Abmessungen im Vergleich zum Vorgängermodell kaum verändern, jedoch wird es deutliche Änderungen an seinem äußeren Erscheinungsbild geben. Dies berichtet Ixbt.com.

Es stellt sich heraus, dass die Abmessungen und die Bildschirmdiagonale des Galaxy S27 Ultra nahezu identisch mit denen des Galaxy S26 Ultra bleiben werden. Der südkoreanische Tech-Gigant hat beschlossen, das visuelle Erscheinungsbild des Flaggschiffs zu aktualisieren, während die grundlegenden Gehäuseparameter, an die sich die Nutzer gewöhnt haben, beibehalten werden. Dies stellt sicher, dass der Umstieg auf zukünftige Geräte für die Käufer komfortabler und ohne größere Umstellungen erfolgt.

Design- und Konstruktionsmerkmale

Der Insider betont, dass die auffälligste äußere Änderung des neuen Flaggschiffs das Hauptkameramodul sein wird. Die Ingenieure von Samsung planen, das Design der optischen Module auf der Rückseite des Geräts grundlegend zu ändern, um ihm ein moderneres Aussehen zu verleihen. Gleichzeitig wird erwartet, dass das Gerät bei Betrachtung von vorne und von der Seite kaum vom Galaxy S26 Ultra zu unterscheiden sein wird.

Die Anordnung der internen Elemente und zusätzlichen Funktionen des Geräts setzt die Traditionen der vorherigen Generation fort. Insbesondere wird das Samsung Galaxy S27 Ultra den speziellen Steckplatz für den S Pen Eingabestift an seiner ursprünglichen Position beibehalten — an der unteren linken Seite des Gehäuses. Auch der Hauptlautsprecher wird wie bisher auf der linken Seite verbleiben.

Änderungen bei anderen Modellen der Serie

Von anderen Vertretern der Galaxy S27-Flaggschiffserie werden kleinere ergonomische Änderungen erwartet. Laut Ice Universe wird eine wichtige Änderung an der Konstruktion der Modelle Galaxy S27, Galaxy S27 Plus und Galaxy S27 Pro vorgenommen: Die Position des unteren Lautsprechers wird auf die rechte Seite verlagert.

Zum jetzigen Zeitpunkt basieren die Informationen über diese Flaggschiff-Serie nur auf frühen Leaks, und Samsung könnte bis zur offiziellen Vorstellung noch einige Änderungen vornehmen. Dennoch ermöglichen solche Nachrichten aus der Technologiewelt eine Einschätzung zukünftiger Trends auf dem Markt für Mobilgeräte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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