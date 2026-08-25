Neue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegt

·1·Welt
Neue Kräfte: 400 Drohnenpiloten und Pioniere aus Nordkorea an die Front verlegt

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea erreicht eine neue strategische Phase. Laut neuen Informationen westlicher und amerikanischer Medien, die sich auf Quellen des ukrainischen Geheimdienstes stützen, hat die DVRK eine weitere große Gruppe hochqualifizierter Militärspezialisten in die Grenzregionen der Russischen Föderation entsandt.

Der stellvertretende Leiter des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Wadym Skibizkyj,teilte mit, dass die Zahl der nordkoreanischen Soldaten, die in der letzten Phase eingetroffen sind, 8.500 Personen beträgt. ist.

Drohnenstützpunkte und Pioniere in Richtung Kursk

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes ist eine spezialisierte Gruppe von DVRK-Kräften direkt in der Region Kursk konzentriert:

  • Drohnenpiloten: An den in Grenzgebieten stationierten Kommandoposten sind mindestens 400 Bediener unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) im Einsatz. Sie sammeln Aufklärungsdaten und steuern Angriffsdrohnen;

  • Pionierkorps: Die Gruppe umfasst 1.000 Pionier-Ingenieure, die Verteidigungsanlagen verstärken und Minenräumarbeiten durchführen;

  • Taktische Aufgabe: Die Soldaten der DVRK überwachen die russischen Grenzen und das Hinterland, ohne die ukrainische Grenze direkt zu überschreiten. Dies ermöglicht es den russischen Streitkräften, ihre Hauptkampfeinheiten vollständig für Offensivoperationen zu mobilisieren.

Raketen, Munition und ein neues 50.000-Mann-Abkommen

Im Rahmen des Militärvertrags zwischen Moskau und Pjöngjang geht die Versorgung mit technischem Gerät und Personal weiter:

  • Ballistische Waffen: Zuvor wurde berichtet, dass Russland mindestens 150 ballistische Mittelstreckenraketen vom Typ KN-23 und KN-24 sowie eine große Menge an Artilleriemunition aus der DVRK erhalten hat;

  • Gesamtkontingent: Geheimdienstschätzungen zufolge haben bisher insgesamt etwa 25.000 nordkoreanische Militärangehörige russische Strukturen durchlaufen oder befinden sich dort im Rotationsverfahren;

  • September-Verhandlungen: Medienberichten zufolge könnte bei dem erwarteten nächsten hochrangigen Treffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jong Un die Entsendung von weiteren bis zu 50.000 Militärspezialisten und Arbeitskräften vereinbart werden.

NordkoreaRusslandUkraine-KriegMilitärkooperationGeopolitik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungZelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete EntscheidungHeute, 11:2136-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorben36-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorbenHeute, 11:12„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in Kiew„Raketen werden vor dem Start zerstört“: Britischer Premierminister enthüllt Geheimabkommen in KiewHeute, 11:03Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioUngewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioHeute, 10:44Eine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtEine scharfe Wende bei der UNO: 50 Staaten verurteilen Russland, doch 143 unterstützen es nichtHeute, 10:33„Der Iran wollte meinen Sohn ermorden“: Netanjahu mit schockierender Erklärung„Der Iran wollte meinen Sohn ermorden“: Netanjahu mit schockierender ErklärungHeute, 10:08
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich