Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea erreicht eine neue strategische Phase. Laut neuen Informationen westlicher und amerikanischer Medien, die sich auf Quellen des ukrainischen Geheimdienstes stützen, hat die DVRK eine weitere große Gruppe hochqualifizierter Militärspezialisten in die Grenzregionen der Russischen Föderation entsandt.

Der stellvertretende Leiter des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Wadym Skibizkyj,teilte mit, dass die Zahl der nordkoreanischen Soldaten, die in der letzten Phase eingetroffen sind, 8.500 Personen beträgt. ist.

Drohnenstützpunkte und Pioniere in Richtung Kursk

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes ist eine spezialisierte Gruppe von DVRK-Kräften direkt in der Region Kursk konzentriert:

Drohnenpiloten: An den in Grenzgebieten stationierten Kommandoposten sind mindestens 400 Bediener unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) im Einsatz. Sie sammeln Aufklärungsdaten und steuern Angriffsdrohnen;

Pionierkorps: Die Gruppe umfasst 1.000 Pionier-Ingenieure, die Verteidigungsanlagen verstärken und Minenräumarbeiten durchführen;

Taktische Aufgabe: Die Soldaten der DVRK überwachen die russischen Grenzen und das Hinterland, ohne die ukrainische Grenze direkt zu überschreiten. Dies ermöglicht es den russischen Streitkräften, ihre Hauptkampfeinheiten vollständig für Offensivoperationen zu mobilisieren.

Raketen, Munition und ein neues 50.000-Mann-Abkommen

Im Rahmen des Militärvertrags zwischen Moskau und Pjöngjang geht die Versorgung mit technischem Gerät und Personal weiter: