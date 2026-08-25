Die Regierung des Vereinigten Königreichs bereitet ein neues Militärhilfepaket vor, das darauf abzielt, die Fähigkeit der Ukraine zu stärken, militärische Ziele auf russischem Territorium aus großer Entfernung anzugreifen. Dies gab der britische Premierminister Andy Burnham in Kiew während der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine offiziell bekannt.

Der neue britische Premierminister, der im Juli 2026 sein Amt antrat, betonte, dass er seinen ersten Auslandsbesuch in Kiew begann und erklärte, dass Londons strategische Position zur Unterstützung der Ukraine unverändert bleibe.

„Angriffe werden vor dem Start vernichtet“: Burnhams Erklärung

Laut dem Premierminister sollte die Unterstützung für die Ukraine nicht nur auf Luftverteidigungssysteme beschränkt sein:

„Die Hilfe für die Ukraine muss nicht nur die Stärkung der Luftverteidigung umfassen, sondern auch weitreichende Angriffswaffen, die es ermöglichen, russische Angriffe zu stoppen, bevor die Raketen überhaupt abgefeuert werden“, sagte Andy Burnham.

Weitere von London festgelegte strategische Prioritäten:

Sanktionsdruck: Verschärfung der Beschränkungen gegen russische militärische Versorgungs- und Logistikketten;

Innovation und IT: Gemeinsame Entwicklung moderner Militärtechnologien und Drohnensysteme;

Integration der Verteidigungsindustrie: Vertiefung der direkten militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen britischen und ukrainischen Rüstungsunternehmen.

Geheimtechnologien: SCALP-Raketenprojekt

Vor seinem Besuch in Kiew enthüllte der britische Premierminister, dass London offiziell die Übertragung geheimer Daten und Technologien genehmigt hat, die für die Produktion und Modernisierung von SCALP-Raketen in der Ukraine erforderlich sind.

Dieser Schritt erweitert die Möglichkeiten der Ukraine, auf Basis westlicher Technologie weitreichende Präzisionswaffen im eigenen Land herzustellen und russische Militärinfrastruktur direkt anzugreifen.