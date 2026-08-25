Wasser der Weltmeere erreicht höchste Temperatur seit 47 Jahren

Experten des europäischen Klimadienstes Copernicus meldeten, dass die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Weltmeere am 22. August 21,1 Grad erreichte. Laut TASS ist dieser Wert ein absoluter Rekord in der Geschichte der seit 1979 durchgeführten Satellitenbeobachtungen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der bisherige Höchstwert wurde im März dieses Jahres mit 21,09 Grad verzeichnet. Obwohl der neue Wert nur geringfügig vom vorherigen abweicht, achten Klimatologen besonders auf den Zeitpunkt des Rekords.

Normalerweise erreicht die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Weltmeere ihren jährlichen Höhepunkt im März oder April, nach dem Ende des Sommers auf der Südhalbkugel. Dieser Rekord fiel jedoch auf Ende August.

Klimawandel und seine Ursachen

Copernicus-Experten stellen fest, dass die Meerestemperaturen in diesem Jahr fast täglich auf einem Rekordniveau für das jeweilige Datum lagen. Dieser Prozess wird durch zwei Hauptfaktoren erklärt: die langfristige globale Erwärmung und das El-Nino-Klimaphänomen im Pazifischen Ozean.

Es ist bekannt, dass El-Nino die Eigenschaft hat, die globalen Temperaturen zusätzlich zu erhöhen. Experten betonen, dass sich die natürliche Klimavariabilität der langfristigen Erwärmungstendenz durch menschliche Aktivitäten überlagert.

Globale Auswirkungen

Die übermäßige Erwärmung der Ozeane hat schwerwiegende Folgen für unseren Planeten. Insbesondere führt wärmeres Wasser durch thermische Ausdehnung zu einem Anstieg des Meeresspiegels.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass diese Situation marine Hitzewellen verstärken und die Intensität extremer Wetterereignisse beeinflussen könnte.