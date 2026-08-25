Huawei Pura X View Smartphone kommt am 7. September in den Handel

Huawei hat offiziell das Veröffentlichungsdatum für sein neues Flaggschiff-Gerät, das Pura X View Smartphone, bekannt gegeben. Laut ixbt.com erklärte He Gang, Leiter des Consumer-Business-Bereichs des Unternehmens, während einer Präsentation, dass das mit Spannung erwartete Gadget ab dem 7. September dieses Jahres für Kunden erhältlich sein wird. Am selben Tag wird Huawei auch ein weiteres großes Gerät vorstellen: das faltbare Smartphone Mate XT 2. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Das neue Pura X View zeichnet sich auf dem Markt durch sein einzigartiges Monoblock-Design und ein ungewöhnliches Bildschirmverhältnis aus. Der Hersteller betont, dass dies das erste Breitbild-Monoblock-Smartphone ist, das fortschrittliche technologische Lösungen vereint. Das Gerät ist mit einem einzigartigen 6,39-Zoll-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:9,5 ausgestattet.

Rekordverdächtiger Bildschirm und dünne Ränder

Eines der Hauptmerkmale des Smartphone-Designs ist das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis. Laut der Quelle liegt dieser Wert bei rekordverdächtigen 96,1 Prozent. Die Dicke des schwarzen Rahmens um den Bildschirm beträgt an allen vier Seiten nur 1,05 mm, was während der Nutzung einen vollständigen Infinity-Effekt bietet.

Darüber hinaus wurde die Unterbringung einer riesigen Energiequelle in einem so dünnen Gehäuse von Experten gelobt. Das Pura X View ist mit einem langlebigen 7000 mAh Akku ausgestattet. Trotzdem beträgt die Gehäusedicke des Smartphones nur 6,68 mm bei einem Gesamtgewicht von 201 Gramm.

Software und Speicherkapazitäten

Das Gerät läuft mit dem proprietären Betriebssystem von Huawei, HarmonyOS 7. Dies sorgt für eine hohe Geschwindigkeit der Benutzeroberfläche und eine perfekte Integration mit anderen Geräten des Ökosystems. Den Nutzern stehen umfangreiche Speicheroptionen zur Verfügung, wobei der maximale interne Speicher des Geräts bis zu 1 TB erreicht.

Derzeit ist das neue Flaggschiff laut ixbt.com in drei Speicherkonfigurationen und vier Farbvarianten zur Vorbestellung verfügbar. Es wird erwartet, dass Huawei am offiziellen Verkaufsstart die restlichen technischen Details und die genauen Preise des Smartphones vollständig bekannt gibt.