Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen

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Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen

Die Einwohner Glasgows und die Besucher der Stadt waren erstaunt, als sie einen riesigen Drachen am Himmel sahen. HBOs beliebte Fantasyserie House of the DragonDieses ungewöhnliche Modell, das an den Drachen aus der Serie erinnert, wurde vor den Commonwealth Games 2026 am Himmel über der Stadt präsentiert.

Der 8 Meter lange Drache flog über den Fluss Clyde, das SEC Armadillo und die Veranstaltungsstätte OVO Hydro hinweg und erweckte den Eindruck, als sei die fantastische Welt von Westeros Wirklichkeit geworden.

Interessanterweise ist das in der Luft bewegte Modell nicht einfach ein Modell, das wie ein Drache gestaltet wurde. Es ist eine exakte Kopie von Syrax dem Drachen, der mit Rhaenyra Targaryen verbunden ist. Berichten zufolge wurden House of the Dragon während der Produktion angefertigte 3D-Scans verwendet, um sein realistisches Aussehen zu gewährleisten.

Die Herstellung des Drachen dauerte 3.000 Stunden

An dem riesigen Modell arbeiteten 14 Spezialisten drei Monate lang. Insgesamt wurden fast 3.000 Stunden für seine Herstellung aufgewendet.

Trotz seiner Größe ist der Drache nicht schwer – er wiegt nur 13 KilogrammDie Konstruktion besteht aus Kohlefaser, Aluminium und speziellen Schaumstoffen.

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen

Das Modell ist nicht nur wegen seines Aussehens bemerkenswert, sondern auch wegen seiner Beweglichkeit. Es verfügt über 23 bewegliche Teile darunter Flügel, Kopf und Schwanz. Dadurch kann sich der Drache wie ein lebendes Wesen bewegen.

Ein spezielles Antriebssystem an seinen Beinen ermöglicht es dem Modell, in die Luft aufzusteigen und zu fliegen.

Nach Angaben der Organisatoren wurde das Projekt umgesetzt, um die Besucher, die anlässlich der Commonwealth Games 2026 nach Glasgow kommen, auf besondere Weise willkommen zu heißen und zugleich die Verbindung von Sport, moderner Technologie und einer fantastischen Welt zu präsentieren.

Die Commonwealth Games begannen am 23. Juli. Übertragungen der Sportwettkämpfe werden den Zuschauern über HBO Max angeboten, während TNT Sports die Fernsehübertragungen sicherstellt. boshlangan. Sport musobaqalarining translyatsiyalari tomoshabinlarga HBO Max orqali taqdim etilmoqda, TNT Sports esa musobaqalarning efirdagi ko‘rsatuvlarini ta’minlamoqda.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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