Über 2 Meter große Frau stellt Guinness-Weltrekord auf

Die Türkin Rumeysa Gelgi ist weltweit für ihre außergewöhnliche Körpergröße bekannt. Sie ist 215,16 Zentimeter groß und wurde am 23. Mai 2021 vom Guinness-Buch der Rekorde offiziell als die größte lebende Frau der Welt anerkannt.

Rumeysa zieht große Aufmerksamkeit auf sich, weil sie deutlich größer ist als Menschen mit durchschnittlicher Körpergröße. Sie ist fast einen Meter größer als der Durchschnittsmensch.

Interessanterweise schaffte es Rumeysa Gelgi nicht nur mit einer einzigen Leistung ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie hält außerdem mehrere weitere außergewöhnliche Rekorde.

Dazu zählt, dass Rumeysa die größte lebende Frau der Weltist und zudem als Rekordhalterin in verschiedenen weiteren Kategorien anerkannt wurde.

Trotz ihres ungewöhnlichen Erscheinungsbildes steht sie aktiv mit der Öffentlichkeit in Kontakt und spricht offen über ihre Erfahrungen. Für Rumeysa ist der Guinness-Rekord nicht nur eine erstaunliche Zahl, sondern auch eine Möglichkeit geworden, der Welt ihren besonderen Lebensstil näherzubringen.

Heute gilt sie als eine der berühmtesten Rekordhalterinnen der Welt. Ihre Körpergröße von 215,16 Zentimetern hat sie zu einer der außergewöhnlichsten Rekordhalterinnen in der Geschichte von Guinness gemacht.