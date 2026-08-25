Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der Diskussion

Der ehemalige Flügelspieler von Real Madrid und Manchester City, Steve McManaman, äußerte sich in einem exklusiven Interview mit GOAL zu den Gerüchten über einen möglichen Transfer von Erling Haaland zum katalanischen Klub. Die jüngsten Veränderungen im Angriff des FC Barcelona und die Zukunft des norwegischen Torjägers sorgen in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen. Medienberichten zufolge hat dieses Transferthema für viele bereits legendären Status erreicht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass sich der FC Barcelona nach dem Gewinn der nationalen Meisterschaft in der Saison 2025–2026 von zwei erfahrenen Stürmern getrennt hat. Insbesondere der treffsichere polnische Angreifer Robert Lewandowski verließ Katalonien als ablösefreier Spieler und setzt seine Karriere in der US-amerikanischen MLS fort. Zudem wechselte Ferran Torres, Weltmeister mit der spanischen Nationalmannschaft, für 50 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain.

Die Vereinsführung verpflichtete im Februar dieses Jahres das talentierte junge ägyptische Fußballtalent Hamza Abdelkarim mit Blick auf die Zukunft. Mit gerade einmal 18 Jahren fehlt diesem Stürmer jedoch noch die nötige Erfahrung auf höchstem Niveau. Daher ist den Experten nicht entgangen, dass die Optionen des Teams im zentralen Angriff derzeit begrenzt sind.

Haaland-Transfer und finanzielle Möglichkeiten

In den letzten Monaten wurde auch viel über das Interesse am argentinischen Stürmer Julian Alvarez gesprochen, der bei Atletico Madrid spielen möchte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 26-jährige Fußballer letztlich im Camp Nou landet. Dennoch bleibt der Name eines weiteren Super-Torjägers, der mit Manchester City in Verbindung gebracht wird, auf dem Radar der Scouts.

Erling Haaland, der in 200 Einsätzen für Manchester City 162 Tore erzielen konnte, besitzt einen riesigen Vertrag beim englischen Klub, der bis 2034 läuft. Obwohl sein aktueller Kontrakt langfristig angelegt ist, reißen die Spekulationen in der englischen Presse über die Zukunft des Spielers nicht ab. Insbesondere die Andeutungen seines Vaters Alf-Inge Haaland, dass eine Option in Spanien attraktiv sei, haben die Transfergerüchte weiter befeuert.

Steve McManamans Gedanken

Auf die Frage, ob Barcelona einen langfristigen Plan verfolge, um Haaland in den kommenden Jahren zu verpflichten, betonte Steve McManaman, dass sich hartnäckig der Mythos halte, der norwegische Stürmer wolle seine Karriere in Spanien fortsetzen. Der Experte äußerte jedoch Zweifel, ob der katalanische Klub über die finanziellen Mittel für einen Transfer dieser Größenordnung verfüge.

Im Interview mit GOAL sagte McManaman: «Vielleicht verfolgen sie einen langfristigen Plan, das weiß ich nicht. Jeder hat diesen Mythos im Kopf, dass Erling in Spanien spielen will. Ich denke, ob Barcelona es sich leisten kann, Erling zu kaufen oder nicht, ist eine andere Frage. Erling fühlt sich bei City sehr wohl und hat letztes Jahr einen riesigen Vertrag unterschrieben». Dennoch erkannte der Experte an, dass die Blaugrana trotz Problemen im Angriff in der letzten Saison die Meisterschaft gewinnen konnten.