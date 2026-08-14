Mit 8 Jahren war er 198 cm groß: Karan Singh steht mit fast 2,5 Metern im Rampenlicht

Inder Karan Singh steht seit seiner Kindheit wegen seiner Größe im Mittelpunkt. Mit 8 Jahren schaffte er es mit einer Körpergröße von 198 Zentimetern in die Schlagzeilen.

Jetzt fast 250 cm groß

Der 17-jährige Karan teilte kürzlich auf seiner Social-Media-Seite mit, dass er etwa 8 Fuß 2 Zoll — 250 Zentimeter — groß ist.

Ein Video von seinem Treffen mit der WWE-Legende The Great Khali sorgte im Internet ebenfalls für großes Interesse.

Im Video wirkt Karan Singh sogar größer als The Great Khali. Khali musste den Kopf nach oben neigen, um mit ihm zu sprechen.

Berichte: Er „wächst immer noch“

Ausländische Medien bezeichnen Karan Singh als 17-Jährigen, der fast 2,5 Meter groß ist. In einigen Berichten heißt es, dass er noch weiter wächst.

In den sozialen Netzwerken hinterlassen Nutzer unter seinen Fotos und Videos zahlreiche Kommentare.

Wie viel könnte Karan Singh eurer Meinung nach noch wachsen?