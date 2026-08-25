Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in Tokio

·54·Welt
Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in Tokio

In der japanischen Hauptstadt Tokio wird ein außergewöhnliches gastronomisches Projekt für Touristen gestartet: ein Doppeldecker- SUSHI BUS geht an den Start. Fahrgäste können dort während der Stadtrundfahrt unbegrenzt Sushi direkt im fahrenden Bus genießen.

Der Start des Projekts ist für den 10. Oktober 2026 geplant. Im Erdgeschoss des Busses befindet sich die Küche. Das Sushi wird dort frisch zubereitet und über einen speziellen Aufzug in die zweite Etage befördert. Dort werden die Speisen auf ein Förderband gelegt, das an den Sitzplätzen der Fahrgäste vorbeiführt.

Touristen können etwa 70 Minuten lang unbegrenzt Sushi genießen. Der Bus ist kein gewöhnliches Transportmittel mit einem festen Ziel, sondern fährt auf einer Rundstrecke durch die Stadt und ermöglicht es, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Die endgültige Route steht noch nicht fest, aber es ist geplant, berühmte Orte wie Shibuya, Ginza und Asakusa anzufahren.

Der SUSHI BUS bietet Platz für 20 Fahrgäste gleichzeitig. Die Reise beginnt am Busparkplatz Kajibashi in der Nähe des Bahnhofs Tokio. Der Ticketpreis pro Person beträgt 16.000 japanische Yen, was etwa 100 Dollar entspricht.

Sollte das Projekt erfolgreich sein und bei Touristen Anklang finden, planen die Organisatoren, ähnliche Busse auch in Osaka und Kyoto einzusetzen.

Was halten Sie von der Idee, durch die Straßen Tokios zu fahren und gleichzeitig Sushi von einem fahrenden Förderband zu essen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare.

TokioJapanSushiTourismusGastronomie
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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