36-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorben

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36-jähriger FIDE-Manager plötzlich verstorben

Der Operations Manager des Weltschachverbandes (FIDE) Sergey Indeykin ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Der Verband teilte mit, dass sein Tod infolge einer plötzlichen Erkrankung eintrat.

Sergey Indeykin war kürzlich auf einer Dienstreise in Abuja, der Hauptstadt Nigerias. Dort war er an der Organisation eines Schachturniers beteiligt.

Nach der Reise kam er nach Usbekistan, wo er sich unwohl zu fühlen begann. Nach seiner Rückkehr nach Russland verschlechterte sich sein Zustand erneut und er wurde in Perm ins Krankenhaus eingeliefert, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.

Der Vater des Verstorbenen, Alexander Indeykin, sagte, es sei wahrscheinlich, dass sein Sohn durch einen Mückenstich in Nigeria an Malaria erkrankt sei. Ihm zufolge ähnelten die von FIDE-Kollegen beschriebenen Symptome denen von Malaria. Die genaue Diagnose und die Todesursache wurden jedoch vom Verband nicht offiziell bestätigt.

Indeykin arbeitete seit 2021 bei FIDE-Veranstaltungen. Er war an der Organisation bedeutender Wettbewerbe beteiligt, wie Weltmeisterschaftskämpfen, dem Weltpokal, Kandidatenturnieren sowie Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach.

Seine Arbeit erforderte häufige Dienstreisen in verschiedene Länder, in denen Turniere stattfanden. Kollegen erinnern sich an Indeykin als einen professionellen Experten, der einen wichtigen Beitrag zur Organisation großer internationaler Schachturniere geleistet hat.

Einigen Quellen zufolge unterstützte er außerhalb seiner Arbeit ein Waisenhaus und brachte den Kindern von seinen Reisen schachbezogene Souvenirs mit.

Malaria ist eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten in Nigeria, und laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation gehört das Land zu den Staaten mit der weltweit höchsten Malaria-Belastung.

Quelle: MIR 24

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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