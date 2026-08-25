Ein Parodist, der in sozialen Netzwerken durch die Imitation der Stimme des 'Ruki Vverh!'-Sängers Sergey Zhukov mit dem Lied 'Privet, eto ya' virale Bekanntheit erlangte Samvel Sarukyan hat einen offiziellen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation unterzeichnet.

Laut dem populären russischen Shot Telegram-Kanal begibt sich der 44-jährige Mann, der eine Haftstrafe verbüßte, als Freiwilliger in das Kampfgebiet.

Millionen Aufrufe und der Status als 'Zelenskyy-Doppelgänger'

Samvel Sarukyan erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer durch seine einzigartigen Interpretationen mehrerer Titel:

Virale Titel: Seine Videos zu 'Privet, eto ya' sowie zu Sergey Zhukovs 'On tebya tseluyet' und 'Devochka u rechki' haben online Millionen von Aufrufen erzielt;

Äußerliche Ähnlichkeit: Nutzer sozialer Netzwerke diskutierten häufig darüber, dass Sarukyans Gesichtsstruktur, Lächeln und Mimik dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy verblüffend ähnlich sind.

12 Jahre Haft und Freiheit durch die Front

Der Parodist hat eine schwere kriminelle Vergangenheit: