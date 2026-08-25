Zelenskyy-Doppelgänger geht vom Gefängnis an die Front: Samvel Sarukyans unerwartete Entscheidung
Ein Parodist, der in sozialen Netzwerken durch die Imitation der Stimme des 'Ruki Vverh!'-Sängers Sergey Zhukov mit dem Lied 'Privet, eto ya' virale Bekanntheit erlangte Samvel Sarukyan hat einen offiziellen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation unterzeichnet.
Laut dem populären russischen Shot Telegram-Kanal begibt sich der 44-jährige Mann, der eine Haftstrafe verbüßte, als Freiwilliger in das Kampfgebiet.
Millionen Aufrufe und der Status als 'Zelenskyy-Doppelgänger'
Samvel Sarukyan erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer durch seine einzigartigen Interpretationen mehrerer Titel:
Virale Titel: Seine Videos zu 'Privet, eto ya' sowie zu Sergey Zhukovs 'On tebya tseluyet' und 'Devochka u rechki' haben online Millionen von Aufrufen erzielt;
Äußerliche Ähnlichkeit: Nutzer sozialer Netzwerke diskutierten häufig darüber, dass Sarukyans Gesichtsstruktur, Lächeln und Mimik dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy verblüffend ähnlich sind.
12 Jahre Haft und Freiheit durch die Front
Der Parodist hat eine schwere kriminelle Vergangenheit:
Gerichtsurteil: Im August 2017 wurde Sarukyan wegen der Herstellung und des illegalen Vertriebs von Betäubungsmitteln in großem Stil zu 12 Jahren Haft verurteilt;
Möglichkeit durch Militärgesetzgebung: Nach geltendem russischem Recht haben Häftlinge, die wegen bestimmter schwerer Straftaten inhaftiert sind, das Recht auf Strafmilderung oder Aussetzung, wenn sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zur Teilnahme an Kampfhandlungen unterzeichnen;
Einsatzort: Offizielle Details darüber, an welchem Frontabschnitt Sarukyan dienen wird oder welche militärische Funktion er ausübt, wurden bisher nicht bekannt gegeben.
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