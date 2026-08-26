Samsung Galaxy S27 Ultra Renderings enthüllt

Hochwertige erste Renderings des kommenden Flaggschiffs von Samsung, dem Galaxy S27 Ultra, wurden im Internet veröffentlicht. Diese Bilder, die in Zusammenarbeit zwischen AndroidHeadlines und dem bekannten Insider OnLeaks präsentiert wurden, enthüllen deutliche Veränderungen am äußeren Erscheinungsbild des neuen Geräts. Diese Leaks haben die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten und Analysten auf sich gezogen und Diskussionen über neue Designtrends auf dem Flaggschiff-Smartphone-Markt ausgelöst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein neuer Ansatz bei der Kamera und das "Plateau"-Design

Laut ixbt.com ist die wichtigste und auffälligste Änderung beim Modell Galaxy S27 Ultra der Kamerablock auf der Rückseite. Anstelle der bisher verwendeten einzelnen und vertikal angeordneten Objektive verfügt das Gerät über einen breiten, erhabenen Bereich im oberen Teil des Gehäuses – ein einzigartiges "Plateau". Obwohl die spezifische Anordnung der Objektive im Samsung-Stil bleibt, erinnert diese Lösung in ihrem Gesamtkonzept an das Design der neuesten Flaggschiffe von Google und Apple.

Experten glauben, dass ein solcher vergrößerter erhabener Bereich den Ingenieuren zusätzlichen internen Platz bieten könnte. Dieser Raum ist nützlich, um die Kamerafunktionen zu erweitern, ein effizienteres Kühlsystem zu installieren und Komponenten für das kabellose Laden unterzubringen. Gleichzeitig lässt sich anhand der veröffentlichten Renderings sagen, dass eine der Telekameras relativ klein bleibt.

Gehäuseabmessungen und das Schicksal des S Pen

Laut OnLeaks bleiben die Gesamtabmessungen des Gehäuses des Galaxy S27 Ultra im Vergleich zur vorherigen Generation nahezu unverändert. Die Maße des Smartphones betragen etwa 163,76 × 78,25 × 7,97 mm. Zum Vergleich: Das Galaxy S26 Ultra aus dem letzten Jahr hatte Abmessungen von 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, wobei der Unterschied nur Bruchteile von Millimetern beträgt.

Im Bereich des Hauptkamerablocks zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild. Unter Berücksichtigung des Kamerabuckels erreicht die Gesamtdicke des Smartphones etwa 12,53 mm. Das bedeutet, dass der Kamerablock fast 4,56 mm aus dem Hauptgehäuse herausragt. Die Vorderseite bleibt unverändert, wobei die Gesamtform des Gehäuses und des Displays wie beim Vorgänger-Flaggschiff beibehalten wurde.

Auch der bei Nutzern beliebte S Pen Stylus bleibt an seinem Platz. Der entsprechende spezielle Steckplatz ist wie bei den Vorgängermodellen vorhanden, was zeigt, dass Samsung sein charakteristisches Merkmal nicht aufgegeben hat. Vergleichsbilder von AndroidHeadlines weisen zudem darauf hin, dass das Samsung Galaxy S27 Ultra dem Honor 600 Pro sehr ähnlich sieht.