Apple gibt offiziell das Datum seiner nächsten Präsentation bekannt

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Apple gibt offiziell das Datum seiner nächsten Präsentation bekannt

Apple, einer der weltweit führenden Technologiegiganten, hat offiziell das Datum für seine nächste traditionelle Herbstpräsentation bekannt gegeben. Wie ixbt.com berichtet, findet das lang erwartete Event am 9. September dieses Jahres statt, bei dem die nächste Generation von Geräten vorgestellt werden soll. Diese Ankündigung hat großes Interesse auf dem globalen Technologiemarkt geweckt und die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern und Experten auf sich gezogen. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Der Tradition des Unternehmens folgend, findet die kommende Veranstaltung im Steve Jobs Theater auf dem Apple Park Campus in Cupertino, USA, statt. Die Präsentation ist für 22:00 Uhr Ortszeit Taschkent geplant. Das speziell für das Event gewählte Motto „Surprise and shine“ deutet darauf hin, dass Apple seine Fans erneut überraschen möchte.

Erwartete neue Geräte und Änderungen

Wie üblich hält Apple die Details der kommenden Premiere geheim und hat offiziell keine technischen Spezifikationen bekannt gegeben. Da der September jedoch traditionell die Zeit für neue Smartphone-Premieren ist, ist es logisch, dass der Fokus auf den neuen Flaggschiff-Geräten liegen wird. Dennoch deuten die neuesten Informationen im Internet und Analystenprognosen auf interessante Änderungen hin.

Insbesondere Insidern zufolge könnte die diesjährige Herbstkonferenz leicht vom traditionellen Zeitplan für die Basis-iPhone-Modelle abweichen. Gerüchten zufolge sollen die Standard-Basis-Smartphones nicht im Herbst, sondern bei den Frühjahrspräsentationen im nächsten Jahr zusammen mit der iPhone e-Reihe vorgestellt werden. Zudem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das erste faltbare iPhone in der Geschichte von Apple diesmal der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Weitere Gadgets und die Bedeutung der Präsentation

Neben Smartphones werden am 9. September voraussichtlich weitere fortschrittliche Gadgets vorgestellt. Dazu könnten Smartwatches der neuen Generation sowie völlig neue Gerätetypen gehören, wie etwa das Desktop-Display, das in den letzten Monaten im Internet intensiv diskutiert wurde. Dies zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, sein Ökosystem weiter auszubauen.

Die Bekanntgabe des Präsentationstermins für Apple-Produkte ist nicht nur für Technikbegeisterte von großer Bedeutung, sondern auch für zahlreiche Einzelhandels- und Lieferketten weltweit. Das Erscheinen neuer Gadgets auf dem Markt belebt den Wettbewerb und spornt andere Marken zu stärkeren Entscheidungen an. Alle neuesten und genauen Details zu der genannten Veranstaltung werden in Kürze bestätigt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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