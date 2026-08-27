Google Pixel 11 Pro Taschenlampe aufgrund neuer Funktion abgeschwächt

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Google Pixel 11 Pro Taschenlampe aufgrund neuer Funktion abgeschwächt

Besitzer der neuen Google Pixel 11 Pro Smartphones sind auf einen unerwarteten technischen Mangel gestoßen. Laut Experten von 9to5google sind die Taschenlampe und der Kamerablitz des Geräts aufgrund des neuen HiLight-Beleuchtungselements auf der Rückseite deutlich schwächer als bei den Vorgängermodellen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass zusätzliche Beleuchtungs- und Designelemente bei modernen Flaggschiff-Gadgets eine wichtige Rolle spielen. Google hat die HiLight-Funktion in die neuen Geräte integriert. Praktische Tests zeigen jedoch, dass diese Innovation im täglichen Gebrauch zu einigen Unannehmlichkeiten führt.

Auswirkungen der HiLight-Funktion

Forscher stellen fest, dass die Leistung der Taschenlampe bei den neuen Modellen deutlich geringer ist als bei früheren Flaggschiffen. Insbesondere im Vergleich zu einigen Konkurrenz-Smartphones ist der Unterschied sehr groß. Auf Fotos mag dieser Unterschied kaum auffallen, aber im realen Einsatz wird der Mangel mit zunehmender Entfernung zum Objekt deutlich sichtbar.

Experten erklären, dass diese Situation auf eine konstruktive Lösung zurückzuführen ist. Um die HiLight-Funktion zu implementieren, fungiert das spezielle Glas, das die LED abdeckt, als Diffusor. Infolgedessen wird der Lichtstrom nicht gebündelt, sondern gestreut, wodurch die Leuchtkraft abnimmt.

Eigentlich hätten die Ingenieure zur Vermeidung dieses Problems eine völlig separate LED für das HiLight-Element vorsehen müssen. Im aktuellen Fall scheint der Versuch, ein Element für zwei Funktionen zu nutzen, dessen Hauptfähigkeiten eingeschränkt zu haben.

Schwierigkeiten im Alltag

Für viele Nutzer mag die Verwendung des Kamerablitzes im Zeitalter moderner Kameras zweitrangig geworden sein. Viele Fotos gelingen dank AI auch ohne zusätzliches Licht hervorragend.

Eine einfache Taschenlampe ist jedoch eine unverzichtbare Funktion, die im Alltag häufig benötigt wird. Ob bei der Suche nach Gegenständen in einem dunklen Raum oder beim nächtlichen Spaziergang, die Schwäche der Taschenlampe führt zweifellos zu Unannehmlichkeiten für die Nutzer.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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