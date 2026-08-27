Nicht das Weibchen, sondern das Männchen bringt Seepferdchen zur Welt: Ein erstaunliches Geheimnis der Natur

Es gibt viele Phänomene in der Natur, die den Menschen in Staunen versetzen. Eines davon ist, dass bei Seepferdchen nicht das Weibchen, sondern das Männchen die Jungen austrägt und zur Welt bringt.

Auf den ersten Blick mag dies unglaublich erscheinen. Doch der Fortpflanzungsprozess bei Seepferdchen unterscheidet sich grundlegend von anderen Lebewesen.

Das Männchen nimmt die Eier auf

Während der Fortpflanzung überträgt das weibliche Seepferdchen seine Eier in eine spezielle Bruttasche am Bauch des Männchens. Danach liegt die Hauptverantwortung beim Männchen.

Das Männchen bewahrt die Eier eine Zeit lang in seiner speziellen Tasche auf. Während dieser Zeit entwickeln sich die Eier und beginnen, sich in winzige Seepferdchen zu verwandeln.

Und das Interessanteste beginnt erst danach.

Das männliche Seepferdchen „gebärt“

Sobald die Jungen vollständig entwickelt sind, entlässt das männliche Seepferdchen sie aus seiner Tasche in die Außenwelt. Obwohl dieser Prozess nicht mit der menschlichen Geburt vergleichbar ist, übernimmt aus biologischer Sicht das Männchen die Aufgabe, die Jungen zur Welt zu bringen.

Bei einigen Arten können Hunderte winziger Seepferdchen auf einmal geboren werden. Die neugeborenen Seepferdchen beginnen sofort ein eigenständiges Leben.