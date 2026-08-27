Apple schließt Weg zur Installation entfernter Apps auf dem iPhone

Apple hat eine beliebte Methode zum Wiederherstellen und Übertragen von Apps, die zuvor aus dem App Store entfernt wurden, auf iPhones blockiert. Diese Einschränkung beeinträchtigt die Funktionalität von iMazing und anderen Tools von Drittanbietern erheblich und führt zu Schwierigkeiten für die Nutzer. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unter Berufung auf massenhafte Beschwerden von Nutzern auf der Publikation Kod.ru und im 4PDA-Forum wird berichtet, dass die Probleme seit dem 20. August dieses Jahres beobachtet werden. Diese Situation hat nicht nur die Software iMazing, sondern auch den Betrieb alternativer Tools wie ipa_downloader und 3uTools beeinträchtigt.

Technische Gründe und Serverfehler

Experten erklären, dass der Hauptfehler auftritt, wenn versucht wird, die IPA-Installationsdatei einer App aus der persönlichen „Mediathek“ des Benutzers abzurufen. Dabei geben die Apple-Server einen HTTP 403-Fehler zurück und verweigern das Herunterladen der App.

Berichten zufolge hat das Unternehmen alte Autorisierungstoken, auf denen dieser Mechanismus basierte, deaktiviert und die entsprechenden Zertifikate widerrufen. Infolgedessen lehnt die Serverseite Anfragen zum Abrufen von aus dem Store entfernten Apps direkt ab.

Schwierigkeiten für Benutzer

Aufgrund der Einführung dieser Einschränkungen ist es nicht mehr möglich, zuvor entfernte Banking-Apps und andere Software mit den bisherigen bequemen Methoden wiederherzustellen. Zudem löst auch eine bereits gespeicherte IPA-Datei das Problem nicht immer.

Experten weisen darauf hin, dass für die Installation von Apps auf einem anderen iPhone eine gültige digitale Signatur erforderlich ist. Nachdem die entsprechenden Zertifikate widerrufen wurden, verlor die alte Übertragungsmethode ihre Gültigkeit und funktioniert in der Praxis nicht mehr.