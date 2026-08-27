Android-Geräte erhalten Fernsteuerungsfunktionen für Windows-PCs

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Android-Geräte erhalten Fernsteuerungsfunktionen für Windows-PCs

Die Phone Link App unter Windows 11 wird es Nutzern in naher Zukunft ermöglichen, ihre PCs direkt über ein verbundenes Android-Smartphone aus der Ferne herunterzufahren oder neu zu starten. Diese Funktion soll die Interaktion zwischen Smartphone und PC weiter stärken und zusätzlichen Komfort bei täglichen Aufgaben bieten, berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com ermöglicht die Software bereits jetzt das Anzeigen von Benachrichtigungen, das Tätigen von Anrufen und die Nutzung zahlreicher weiterer Funktionen. Die neue Möglichkeit erweitert jedoch den Rahmen der geräteübergreifenden Steuerung erheblich und gibt dem Nutzer die volle Kontrolle über den PC, auch wenn er sich nicht direkt davor befindet.

Code-Analyse und neue Funktionen

Experten von Windows Latest entdeckten bei der Analyse des Quellcodes der App Link to Windows, die auf Android-Smartphones installiert sein muss, Hinweise auf genau diese Funktion. Es zeigt sich, dass diese neue Funktion derzeit noch nicht aktiv ist und sich in einer frühen Testphase befindet.

Da sie bereits im Programmcode enthalten ist, kann man davon ausgehen, dass die Entwickler aktiv an der Implementierung arbeiten. Üblicherweise beginnen solche Änderungen kurz nach ihrem Erscheinen in der Codebasis mit der öffentlichen Testphase.

Zeitplan für die Einführung

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, wann die neue Funktion offiziell startet und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Experten gehen jedoch davon aus, dass die offizielle Veröffentlichung nicht lange auf sich warten lässt, da die Funktion bereits in den Code integriert wurde.

Die schrittweise Erweiterung der Funktionen von Phone Link zeigt, dass Microsoft der Integration von Mobil- und Desktop-Plattformen besondere Aufmerksamkeit widmet. In Zukunft werden innerhalb dieses Ökosystems voraussichtlich weitere Fernsteuerungswerkzeuge für Nutzer bereitgestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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