Wird Kuleba der neue Botschafter der Ukraine in den USA? Kiews unerwarteter Plan enthüllt!

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Wird Kuleba der neue Botschafter der Ukraine in den USA? Kiews unerwarteter Plan enthüllt!

Der ehemalige Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba könnte bald zum neuen Botschafter des Landes in Washington ernannt werden. Dies berichtete die Kyiv Independent unter Berufung auf diplomatische Kreise und Quellen in Kiew.

Berichten zufolge prüft die Kiewer Regierung die Kandidatur des ehemaligen Außenministers aktiv, vor allem aufgrund seines hohen Ansehens und Bekanntheitsgrades in der amerikanischen Öffentlichkeit, Presse und in politischen Kreisen. Es bleibt jedoch offen, ob der ehemalige Minister das Angebot annehmen würde, sollte es offiziell unterbreitet werden.

Ein Posten, der nach Stefanishyna vakant wurde

Der Auswahlprozess für den Botschafterposten in Washington ist mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden:

  • Schwierigkeiten nach dem Rücktritt: Zuvor, Olha Stefanishynawurde von ihrem Posten als Botschafterin in Washington entbunden, und es wurde bekannt, dass die Kiewer Führung Schwierigkeiten hat, einen geeigneten Nachfolger für diese verantwortungsvolle Position zu finden;

  • Eine schwierige Prüfung: In einer Zeit, in der die Beziehungen zu den USA von strategischer Bedeutung sind, wird betont, dass nur wenige bereit sind, eine so schwierige und historische diplomatische Mission zu übernehmen.

«Die Möglichkeit von Verhandlungen mit Russland endete vor einem Monat»

Vor dem Hintergrund der Gerüchte über den neuen Posten äußerte sich Dmytro Kuleba «Novini Live» in einem Interview mit dem Fernsehsender zu möglichen Friedensgesprächen mit Russland:

«Die Möglichkeit konstruktiver Verhandlungen mit Russland endete vor einem Monat vollständig. Da die amerikanische Seite mit ihren eigenen innenpolitischen Wahlkampfprozessen beschäftigt ist, hat sie die Gelegenheit verpasst, den notwendigen diplomatischen Druck auf Russland auszuüben und den Prozess zu steuern», so der ehemalige Außenminister.

Kulebas Aussage wirft ernsthafte Fragen über die diplomatische Aktivität der USA auf der internationalen Bühne und das weitere Schicksal der Verhandlungen um die Ukraine auf.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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