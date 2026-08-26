Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Reihe von Domains beschlagnahmt, die zu einem groß angelegten Botnetz gehörten, das Cyberangriffe mit Verbindung zur chinesischen Regierung koordinierte. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Justizministeriums hat diese Maßnahme den Zugriff der Betreiber auf die Verwaltungsplattformen vollständig eingeschränkt und das System außer Betrieb gesetzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Es wurde bekannt gegeben, dass dieses Botnetz von der chinesischen Regierung genutzt wurde, um sich unbefugten Zugriff auf Computer verschiedener kritischer Einrichtungen in den Vereinigten Staaten zu verschaffen, darunter Krankenhäuser, Verteidigungsauftragnehmer sowie mehrere föderale Regierungsbehörden. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass die als QTFY bekannte, staatlich geförderte chinesische Gruppe von einem chinesischen Unternehmen namens Nanjing Xinjiuwei Network Tech betrieben wurde.

Das Botnetz und sein Funktionsmechanismus

Das Unternehmen erstellte und betrieb ein Botnetz, das aus Tausenden kompromittierten Internetgeräten bestand. Das Netzwerk diente hauptsächlich als Tarnung, verbarg den schädlichen Datenverkehr der Hacker und erschwerte die Erkennung ihrer Aktivitäten. Laut dem Justizministerium bot QTFY Computer-Hacking-Dienste an.

Diese Dienste wurden auch von Hackern genutzt, die für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit arbeiteten, und die in der Lage waren, die Botnetz-Netzwerke für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Die Angriffe reichen bis ins Jahr 2018 zurück und betrafen die NASA, das Federal Reserve System sowie die Ministerien für Energie, Justiz sowie Gesundheit und Soziale Dienste.

Angriffe auf Regierungsbehörden und den Senat

Wie ixbt.com unter Berufung auf von der Regierung eingereichte Gerichtsdokumente schreibt, wurde der US-Senat sogar noch im Jahr 2026 von Cyberangriffen getroffen. Dieser Umstand zeigt, dass eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der wichtigsten gesetzgebenden und staatlichen Organe des Landes bestand.

Das Justizministerium erklärte, dass die Beschlagnahmung der Domains das Botnetz und seine Steuerungsserver vollständig gestoppt habe. Die Domains waren fest in den Botnetz-Code integriert und für die Kommunikation und die Kernoperationen des Netzwerks von entscheidender Bedeutung.

Der Netzwerkgigant Lumen schrieb in einem Blogbeitrag, dass er beobachtet habe, wie Hacker im letzten Jahr Regierungsbehörden sowie den Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor ins Visier genommen und überwacht hätten. Das Unternehmen teilte die über diese Bedrohungen gewonnenen Informationen mit dem FBI, was eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung und der Beschlagnahmung der Domains spielte.