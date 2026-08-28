Neue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlicht

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Neue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlicht

Erste Informationen und hochwertige Renderings der neuen Generation von Samsung-Flaggschiffen, die in den kommenden Jahren erwartet werden, sind aufgetaucht. Laut ixbt.com wurden im Internet Bilder veröffentlicht, die das äußere Design eines völlig neuen Modells enthüllen: das Samsung Galaxy S27 Pro. Dieses Smartphone wird Teil der Flaggschiff-Serie der koreanischen Marke sein, deren Debüt für 2027 erwartet wird. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Ersten Informationen zufolge wird das Galaxy S27 Pro als kompaktere Version des Flaggschiffs Galaxy S27 Ultra auf den Markt kommen. Das neue Gerät übernimmt das Design seines großen Bruders fast vollständig, der Hauptunterschied besteht jedoch im Fehlen des speziellen S Pen-Eingabestifts im Gehäuse. Dieser Ansatz richtet sich an Nutzer, die kompaktere, aber dennoch leistungsstarke Gadgets bevorzugen.

Technische Daten und kompaktes Design

Den durchgesickerten Informationen zufolge wird das Samsung Galaxy S27 Pro mit einem 6,6-Zoll-Display ausgestattet sein. Das bedeutet, dass es 0,3 Zoll kleiner ist als der Bildschirm des Galaxy S27 Ultra. Die genauen Abmessungen des Smartphones werden voraussichtlich 154,06 × 73,77 × 7,95 mm betragen. Aufgrund der optischen Ähnlichkeiten erhalten Nutzer die Designsprache des Ultra-Modells in einem handlicheren Format.

Auch bei den optischen Fähigkeiten wird das neue Flaggschiff voraussichtlich eine führende Rolle einnehmen. Insider berichten, dass die Hauptkamera des Geräts mit einem massiven 200 MP Sensor ausgestattet sein wird. Zudem wird es einen 50 MP Ultra-Weitwinkel-Sensor sowie ein 12 MP Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom enthalten.

Hardware und erwartete Funktionen

Es wird davon ausgegangen, dass Hochleistungsprozessoren für die Geschwindigkeit und Leistung des Smartphones verantwortlich sein werden. Berichten zufolge könnte die Hardware-Plattform auf dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme Chip basieren. Gleichzeitig ist es nach der Tradition von Samsung nicht ausgeschlossen, dass in Versionen für bestimmte Märkte der Exynos 2700 Prozessor zum Einsatz kommt.

Um die Autonomie des Mobilgeräts zu gewährleisten, ist der Einbau eines 5200 mAh Akkus geplant. Dies ist ein ausreichend hoher Wert für ein kompaktes Gehäuse, der es den Nutzern ermöglicht, das Gerät den ganzen Tag zu verwenden, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen.

Gemäß seinem traditionellen Zeitplan wird Samsung die offizielle Präsentation der Galaxy S27-Smartphone-Serie voraussichtlich Anfang 2027 abhalten. Zur Erinnerung: Zuvor waren bereits Renderings des Standard-Galaxy S27 und des fortschrittlichen Galaxy S27 Ultra aus derselben Serie im Internet veröffentlicht worden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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