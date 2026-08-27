Unser neuer Legionär im Europapokal: Behruz Karimov erreicht mit Lugano die Gruppenphase

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Unser neuer Legionär im Europapokal: Behruz Karimov erreicht mit Lugano die Gruppenphase

Im Rückspiel der Play-off-Runde der UEFA Europa Conference League (UECL) war der Schweizer Verein Lugano zu Gast bei Maccabi Tel-Aviv. Die intensive und hart umkämpfte Partie endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Nach dem 2:1-Heimsieg im Hinspiel sicherten sich die Schweizer mit einem Gesamtergebnis von 3:2 den Einzug in die Ligaphase des Turniers.

Historisches Debüt unseres Verteidigers

Für usbekische Fußballfans hatte dieses Spiel eine besondere Bedeutung:

  • 82. Minute – Einwechslung: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov wurde in der 82. Minute eingewechselt und ersetzte einen der Führungsspieler, Renato Steffen.

  • Erster Schritt im Europapokal: Dieses Spiel markierte das offizielle Debüt unseres Landsmanns im Trikot von Lugano und im Europapokal. Karimov trug in den Schlussminuten zur Stabilisierung der Defensive bei und half, das wichtige Ergebnis zu sichern.

Spielverlauf und Tore

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase der zweiten Halbzeit:

  • 69. Minute: Die Gastgeber gingen durch einen verwandelten Elfmeter von Perez in Führung (1:0);

  • 79. Minute: Der Schweizer Club erhöhte den Druck und glich durch ein Tor von Derek Moncada aus (1:1), was den Gesamtvorteil bedeutete.

Nun werden Behruz Karimov und sein Team im Herbst in der Ligaphase der Conference League gegen europäische Spitzenvereine antreten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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