Huawei Nova 16s Pro kommt mit 200-MP-Kamera auf den Weltmarkt

Der chinesische Technologieriese Huawei bereitet die Einführung eines seiner neuen Flaggschiff-Smartphones, des Huawei Nova 16s Pro, auf dem internationalen Markt vor. Laut ixbt.com hat das Unternehmen die ersten offiziellen Teaser für das Gerät auf der globalen Huawei Mobile-Seite veröffentlicht und den Start außerhalb Chinas offiziell bestätigt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Basierend auf den ersten veröffentlichten Bildern und Informationen scheint das neue Huawei Nova 16s Pro die internationale Version des Huawei Nova 16 Pro zu sein, das zuvor auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde. Vom Design her sind diese Geräte nahezu identisch, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen Fotofunktionen liegt.

Fortschrittliche optische Fähigkeiten

Huawei hat bereits bestätigt, dass das kommende globale Smartphone mit einer 200-MP-Hauptkamera ausgestattet sein wird. Obwohl die restlichen technischen Spezifikationen der internationalen Version noch nicht vollständig bekannt gegeben wurden, gehen Experten davon aus, dass das Hauptmodul identisch mit der chinesischen Version sein wird.

Sollte die Hauptkamera unverändert bleiben, wird das Huawei Nova 16s Pro über einen großen 1/1,28-Zoll-200-MP-Sensor und ein F/1,8-Objektiv verfügen. In der chinesischen Variante wird dieses Modul durch eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-MP-Periskopkamera mit 3,7-fachem optischem Zoom ergänzt. Auf der Vorderseite wird eine 50-MP-Selfie-Kamera mit hoher Auflösung erwartet.

Display und technische Daten

Das auf dem chinesischen Markt eingeführte Basismodell ist mit einem großen 6,84-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2856 × 1320 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Die Spitzenhelligkeit dieses Panels erreicht 6000 nits, was eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht gewährleistet.

Die Hardware des Geräts basiert auf dem HiSilicon Kirin 9010S-Chip, wobei die Speicherkonfigurationen 12 GB RAM sowie 256 GB, 512 GB oder 1 TB internen Speicher umfassen. Die chinesische Version verfügt zudem über einen riesigen 7000 mAh Akku mit 100 W Ladeunterstützung. Da Huawei jedoch häufig die Akkukapazität für globale Modelle anpasst, kann dieser Wert auf dem internationalen Markt leicht abweichen. Es wird zudem erwartet, dass das Smartphone-Gehäuse über einen IP65-Schutz verfügt.

Das genaue Datum für die Vorstellung des Huawei Nova 16s Pro wurde noch nicht bekannt gegeben. Insidern zufolge könnte das neue Gerät jedoch zusammen mit den Smartwatches Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro und Watch D3 während des globalen „Chase the Wild“-Events am 2. September enthüllt werden.