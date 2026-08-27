Redmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro Preis

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Redmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro Preis

Xiaomi hat offiziell sein neuestes und lang erwartetes Smartphone, das Redmi Note 17 Pro Max, auf dem globalen Markt eingeführt. Mit seinem Akku mit extrem hoher Kapazität und fortschrittlichen technischen Spezifikationen hat dieses Modell sofort die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue Smartphone auf dem europäischen Markt mit einem 9210 mAh Akku ausgestattet. In einigen anderen internationalen Regionen, insbesondere in Japan, verfügt die Version, die in den Verkauf geht, über eine noch größere Akkukapazität von 10.000 mAh.

Technische Fähigkeiten und Leistung

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht der riesige Akku bei typischen Nutzungsszenarien eine Betriebsdauer von bis zu drei Tagen ohne Aufladen. Das Smartphone unterstützt zudem 100 W schnelles kabelgebundenes Laden sowie 27 W Reverse-Charging-Technologie.

Die Hardware des Geräts basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor, der eine ausreichende Leistung für tägliche Aufgaben und Multimedia-Anwendungen bietet. Das verbaute AMOLED-Display hat eine Diagonale von 6,83 Zoll und eine Auflösung von 2772 × 1280 Pixeln.

Innovationen bei Bildschirm und Multimedia

Die Bildwiederholrate des Displays liegt bei 120 Hz, was eine sehr flüssige Darstellung garantiert. Zudem unterstützt der Bildschirm vollständig die Formate HDR10+ und Dolby Vision, und seine Oberfläche ist durch robustes Corning Gorilla Glass Victus 2 geschützt.

Was die optischen Fähigkeiten betrifft, so besteht die Hauptkamera aus 50- und 8-Megapixel-Sensoren. Die Frontkamera ist mit einer 32-Megapixel-Linse ausgestattet, die qualitativ hochwertige Analysen und Kommunikation gewährleistet.

Zu den weiteren Besonderheiten des Geräts gehören hochwertige Stereolautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung, Wi-Fi 6-Technologie sowie ein Gehäuse, das nach den Standards IP66 und IP68 gleichzeitig zuverlässig gegen Wasser und Staub geschützt ist.

Das neue Redmi Note 17 Pro Max wird Kunden in vier verschiedenen Speicherkonfigurationen angeboten. In der europäischen Region kostet die Basisversion mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher 600 Euro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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