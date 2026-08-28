Ist die Isolation vorbei? Syrischer Präsident zahlt im Restaurant mit Visa-Karte (Video)

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Ist die Isolation vorbei? Syrischer Präsident zahlt im Restaurant mit Visa-Karte (Video)

In der syrischen Hauptstadt Damaskus ereignete sich ein bemerkenswertes Ereignis, das eine neue politische und wirtschaftliche Ära für das Land symbolisiert. Der syrische Präsident, Ahmad al-Shara bezahlte seinen Kaffee und sein Mittagessen in einem Restaurant mit einer internationalen Visa Bankkarte bargeldlos.

Was auf den ersten Blick wie ein alltäglicher Vorgang erscheinen mag, sorgte in den sozialen Medien und in den internationalen Medien für großes Aufsehen. Der Grund dafür ist, dass Syrien jahrelang unter strengen westlichen Sanktionen stand und vollständig von globalen Bankensystemen, einschließlich SWIFT und internationalen Zahlungsnetzwerken wie Visa/Mastercard, abgeschnitten war.

Ein symbolischer Schritt: POS-Terminal und goldene Karte

Die verbreiteten Aufnahmen zeigen den Zahlungsvorgang des Staatsoberhauptes Schritt für Schritt:

  • Der Moment der Zahlung: Ein Kellner bringt eine Zahlungsmappe und ein modernes Touchscreen-POS-Terminal an den Tisch des Präsidenten;

  • Kontaktlose Zahlung per Karte: Ahmad al-Shara nimmt eine Bankkarte aus seiner Brieftasche, hält sie an das Terminal und die Transaktion wird erfolgreich abgeschlossen;

  • Ausdrucken des Belegs: Ein Zahlungsbeleg wird vom Terminal ausgedruckt, was bestätigt, dass die Servicegebühr abgebucht wurde.

Was bedeutet die Rückkehr in das globale Finanzsystem?

Die persönliche Nutzung einer internationalen bargeldlosen Karte durch den Präsidenten wird als starkes wirtschaftliches Signal gewertet, das Damaskus an die Weltgemeinschaft und internationale Investoren sendet:

  • Lockerung der Sanktionen: Diese Praxis deutet darauf hin, dass die internationalen Beschränkungen für das syrische Bankensystem faktisch aufgehoben werden und ausländische Zahlungssysteme in das Land zurückkehren;

  • Erleichterung für Touristen und Unternehmen: Die Aktivierung internationaler Karten wird Finanztransaktionen für Touristen, ausländische Organisationen und Unternehmer, die Syrien besuchen, drastisch vereinfachen;

  • Digitalisierung der Wirtschaft: Die Binnenwirtschaft des Landes, die während der Kriegsjahre ausschließlich auf Bargeld (insbesondere Fremdwährungen) angewiesen war, bewegt sich nun in Richtung einer zivilisierten Form des digitalen Zahlungsverkehrs.

Beobachter sind der Meinung, dass die Aktion des Präsidenten ein offenes Bekenntnis zu Syriens Bemühungen ist, die wirtschaftlichen Beziehungen zur Außenwelt wiederherzustellen und die Investitionsattraktivität zu steigern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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