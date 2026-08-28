Einzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestellt

·20·Technologie
Einzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestellt

Laut Ixbt.com hat PeakDo eine neue, ungewöhnliche tragbare Powerbank für das Starlink Mini Satellitenterminal vorgestellt. Das Gerät liefert nicht nur autarken Strom für das Internetmodem, sondern dient auch als spezielle Halterung für einen bequemen Aufbau, was den Einsatz auf Reisen erheblich erleichtert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist sein zylindrisches Gehäuse. Während das erst vor einem Monat vorgestellte Modell LinkPower 3 eine große trapezförmige Form aufwies, zeichnet sich das neue Gadget durch ein deutlich kompakteres und einzigartiges Design aus.

Kompaktes Design mit Doppelfunktion

An der Unterseite des neuen mobilen Akkus lässt sich ein spezielles klappbares Stativ ausfahren, während das Starlink Mini Terminal oben montiert wird. Zur Befestigung der Ausrüstung wird eine Standard-Stativhalterung verwendet.

Diese Lösung erspart dem Nutzer das Mitführen eines separaten Ständers oder Stativs. Besonders beim schnellen Aufbau einer Internetverbindung abseits von Stromnetzen, in der Natur oder beim Camping ist diese Konstruktion äußerst praktisch.

Zusätzliche Funktionen und Schutz

An der Seite des Akkugehäuses befindet sich ein Farbdisplay, das die Betriebsparameter und die verbleibende Akkukapazität anzeigt. Zudem sind alle Anschlüsse des für den Außeneinsatz konzipierten Zubehörs durch spezielle Klappabdeckungen geschützt.

Der Hersteller hält sich mit den genauen technischen Daten des neuen Geräts noch zurück. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell PeakDo LinkPower 3 hatte eine Kapazität von 99 Wh (27.500 mAh), konnte das Terminal über 5,5 Stunden lang mit Strom versorgen und kostete 230 Dollar.

Da das neue zylindrische Modell kompakter ist, wird eine etwas geringere Akkukapazität erwartet. PeakDo hat den genauen Namen, den Preis und das Veröffentlichungsdatum des Gadgets noch nicht bekannt gegeben.

PeakDoStarlink MiniPowerbankTechnologieGadgets
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorXiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorHeute, 01:51Xiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktXiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktHeute, 01:00Neue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlichtNeue Renderings des Flaggschiffs Samsung Galaxy S27 Pro veröffentlichtHeute, 00:25Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?Heute, 00:01Redmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro PreisRedmi Note 17 Pro Max weltweit eingeführt: riesiger Akku und 600 Euro PreisGestern, 22:55Huawei Nova 16s Pro kommt mit 200-MP-Kamera auf den WeltmarktHuawei Nova 16s Pro kommt mit 200-MP-Kamera auf den WeltmarktGestern, 22:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor