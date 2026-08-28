Einzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestellt

Laut Ixbt.com hat PeakDo eine neue, ungewöhnliche tragbare Powerbank für das Starlink Mini Satellitenterminal vorgestellt. Das Gerät liefert nicht nur autarken Strom für das Internetmodem, sondern dient auch als spezielle Halterung für einen bequemen Aufbau, was den Einsatz auf Reisen erheblich erleichtert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist sein zylindrisches Gehäuse. Während das erst vor einem Monat vorgestellte Modell LinkPower 3 eine große trapezförmige Form aufwies, zeichnet sich das neue Gadget durch ein deutlich kompakteres und einzigartiges Design aus.

Kompaktes Design mit Doppelfunktion

An der Unterseite des neuen mobilen Akkus lässt sich ein spezielles klappbares Stativ ausfahren, während das Starlink Mini Terminal oben montiert wird. Zur Befestigung der Ausrüstung wird eine Standard-Stativhalterung verwendet.

Diese Lösung erspart dem Nutzer das Mitführen eines separaten Ständers oder Stativs. Besonders beim schnellen Aufbau einer Internetverbindung abseits von Stromnetzen, in der Natur oder beim Camping ist diese Konstruktion äußerst praktisch.

Zusätzliche Funktionen und Schutz

An der Seite des Akkugehäuses befindet sich ein Farbdisplay, das die Betriebsparameter und die verbleibende Akkukapazität anzeigt. Zudem sind alle Anschlüsse des für den Außeneinsatz konzipierten Zubehörs durch spezielle Klappabdeckungen geschützt.

Der Hersteller hält sich mit den genauen technischen Daten des neuen Geräts noch zurück. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell PeakDo LinkPower 3 hatte eine Kapazität von 99 Wh (27.500 mAh), konnte das Terminal über 5,5 Stunden lang mit Strom versorgen und kostete 230 Dollar.

Da das neue zylindrische Modell kompakter ist, wird eine etwas geringere Akkukapazität erwartet. PeakDo hat den genauen Namen, den Preis und das Veröffentlichungsdatum des Gadgets noch nicht bekannt gegeben.