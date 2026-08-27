Barcelona gegen Athletic: Die Startaufstellungen sind da!
Im nachgeholten Spitzenspiel des 1. Spieltags der spanischen Meisterschaft trifft Barcelona in Katalonien auf Athletic Bilbao. Nach Taschkenter Zeit, um 23:59 Uhr haben die Cheftrainer offiziell die Startelf für dieses Duell bestätigt, das in Kürze beginnt.
Beide Mannschaften gehen mit einer kampfstarken und offensiven Aufstellung in diese wichtige Begegnung.
Die Startaufstellungen:
Barcelona:
Torwart: Joan Garcia
Verteidiger: Espart, Martin, Cubarsí, Eric Garcia
Mittelfeld: Pedri, Beral, Fermín López
Sturm: Gordon, Raphinha, Lamine Yamal
Athletic:
Torwart: Unai Simón
Verteidiger: Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Rincón, Lui-Jan
Mittelfeld: Gaurexisar, Canales, Oihan Sancet
Sturm: Nico Williams, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta
Offensiv-Duell: Yamal gegen die Williams-Brüder
Dieses Aufeinandertreffen zieht durch die intensiven Duelle auf den Außenbahnen besondere Aufmerksamkeit auf sich. Während Lamine Yamal und Raphinha die Hauptangriffskraft der Katalanen bilden, sind die Gäste mit den Brüdern Nico und Iñaki Williams bereit, die gegnerische Abwehr ernsthaft unter Druck zu setzen.
Dieses nachgeholte Spiel ist für beide Teams von großer Bedeutung, um ihre Position in der La Liga-Tabelle zu verbessern.
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