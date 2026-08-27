Barcelona gegen Athletic: Die Startaufstellungen sind da!

Im nachgeholten Spitzenspiel des 1. Spieltags der spanischen Meisterschaft trifft Barcelona in Katalonien auf Athletic Bilbao. Nach Taschkenter Zeit, um 23:59 Uhr haben die Cheftrainer offiziell die Startelf für dieses Duell bestätigt, das in Kürze beginnt.

Beide Mannschaften gehen mit einer kampfstarken und offensiven Aufstellung in diese wichtige Begegnung.

Die Startaufstellungen:

Barcelona:

Torwart: Joan Garcia

Verteidiger: Espart, Martin, Cubarsí, Eric Garcia

Mittelfeld: Pedri, Beral, Fermín López

Sturm: Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Athletic:

Torwart: Unai Simón

Verteidiger: Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Rincón, Lui-Jan

Mittelfeld: Gaurexisar, Canales, Oihan Sancet

Sturm: Nico Williams, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta

Offensiv-Duell: Yamal gegen die Williams-Brüder

Dieses Aufeinandertreffen zieht durch die intensiven Duelle auf den Außenbahnen besondere Aufmerksamkeit auf sich. Während Lamine Yamal und Raphinha die Hauptangriffskraft der Katalanen bilden, sind die Gäste mit den Brüdern Nico und Iñaki Williams bereit, die gegnerische Abwehr ernsthaft unter Druck zu setzen.

Dieses nachgeholte Spiel ist für beide Teams von großer Bedeutung, um ihre Position in der La Liga-Tabelle zu verbessern.