Omar Marmoush spricht über seinen Wechsel zu Tottenham und die Pläne des Trainers

·7·Sport
Omar Marmoush spricht über seinen Wechsel zu Tottenham und die Pläne des Trainers

Der ägyptische Torjäger, der sich offiziell dem Londoner Klub Tottenham angeschlossen hat Omar Marmoush gab sein erstes offizielles Interview bei seinem neuen Verein. In einer Stellungnahme gegenüber dem Pressedienst des Klubs verriet der Stürmer, warum er sich für das Projekt der „Spurs“ entschieden hat und was seine Ziele mit dem Team sind.

Zur Erinnerung: Der Londoner Klub hat Marmoush mit einer Kaufoption bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.

„Mir hat gefallen, was der Trainer gesagt hat“: Der Grund für den Transfer

Der ägyptische Stürmer betonte, dass ein persönliches Gespräch mit dem Cheftrainer bei seiner Entscheidung eine entscheidende Rolle gespielt habe:

„Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein. Ich freue mich sehr darauf, mit der Mannschaft zu trainieren und kann es kaum erwarten, unsere Fans im Stadion zu treffen.

Tottenham gilt als einer der größten Klubs, nicht nur in England, sondern auf der ganzen Welt. Das Projekt, das mir vorgestellt wurde, erschien mir sehr interessant.

Ich habe persönlich mit dem Cheftrainer gesprochen. Ich kann sagen, dass mir die Pläne und die Philosophie, die er mir dargelegt hat, sehr gefallen haben. Ich bin überzeugt, dass unsere Ansichten über Fußball und unsere Leidenschaft sehr gut zusammenpassen“, sagte Marmoush.

Neue Kraft in der Offensive

Marmoush, der zuvor für seine Leistungen auf hohem Niveau bei Eintracht und Manchester Citybekannt war, soll in der neuen Saison zur wichtigsten Angriffswaffe von Tottenhamwerden.

Fans und Experten gehen davon aus, dass die Schnelligkeit und der Torinstinkt des Ägypters die Londoner in der Premier League und in den Pokalwettbewerben deutlich verstärken werden.

Omar MarmoushTottenhamPremier LeagueFußballTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historische Qualifikation: Wie viel Preisgeld hat Umarali Rakhmonaliyev in Aserbaidschan verdient?Historische Qualifikation: Wie viel Preisgeld hat Umarali Rakhmonaliyev in Aserbaidschan verdient?Heute, 21:12137 Zu-Null-Spiele: Dominik Livaković hütet nun das Tor des FC Barcelona137 Zu-Null-Spiele: Dominik Livaković hütet nun das Tor des FC BarcelonaHeute, 20:22City-Star in London: Tottenham gibt Transfer von Omar Marmoush bekannt!City-Star in London: Tottenham gibt Transfer von Omar Marmoush bekannt!Heute, 20:19Super-Duell im englischen Ligapokal: Alle Paarungen der 3. Runde ausgelostSuper-Duell im englischen Ligapokal: Alle Paarungen der 3. Runde ausgelostHeute, 18:29Oktagon gegen Boxen: Tyson Fury verrät, warum er Ringen nicht magOktagon gegen Boxen: Tyson Fury verrät, warum er Ringen nicht magHeute, 15:38Eine einzigartige Sensation in der Schachwelt: 15-Jähriger besiegt Magnus Carlsen!Eine einzigartige Sensation in der Schachwelt: 15-Jähriger besiegt Magnus Carlsen!Heute, 14:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)