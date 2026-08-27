Omar Marmoush spricht über seinen Wechsel zu Tottenham und die Pläne des Trainers

Der ägyptische Torjäger, der sich offiziell dem Londoner Klub Tottenham angeschlossen hat Omar Marmoush gab sein erstes offizielles Interview bei seinem neuen Verein. In einer Stellungnahme gegenüber dem Pressedienst des Klubs verriet der Stürmer, warum er sich für das Projekt der „Spurs“ entschieden hat und was seine Ziele mit dem Team sind.

Zur Erinnerung: Der Londoner Klub hat Marmoush mit einer Kaufoption bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.

„Mir hat gefallen, was der Trainer gesagt hat“: Der Grund für den Transfer

Der ägyptische Stürmer betonte, dass ein persönliches Gespräch mit dem Cheftrainer bei seiner Entscheidung eine entscheidende Rolle gespielt habe:

„Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein. Ich freue mich sehr darauf, mit der Mannschaft zu trainieren und kann es kaum erwarten, unsere Fans im Stadion zu treffen. Tottenham gilt als einer der größten Klubs, nicht nur in England, sondern auf der ganzen Welt. Das Projekt, das mir vorgestellt wurde, erschien mir sehr interessant. Ich habe persönlich mit dem Cheftrainer gesprochen. Ich kann sagen, dass mir die Pläne und die Philosophie, die er mir dargelegt hat, sehr gefallen haben. Ich bin überzeugt, dass unsere Ansichten über Fußball und unsere Leidenschaft sehr gut zusammenpassen“, sagte Marmoush.

Neue Kraft in der Offensive

Marmoush, der zuvor für seine Leistungen auf hohem Niveau bei Eintracht und Manchester Citybekannt war, soll in der neuen Saison zur wichtigsten Angriffswaffe von Tottenhamwerden.

Fans und Experten gehen davon aus, dass die Schnelligkeit und der Torinstinkt des Ägypters die Londoner in der Premier League und in den Pokalwettbewerben deutlich verstärken werden.