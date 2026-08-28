Xiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den Markt

Xiaomi, eine der führenden Technologiemarken Chinas, hat offiziell den Verkauf seines neuesten erschwinglichen Geräts, des Redmi Note 17 5G Smartphones, auf dem europäischen Markt gestartet. Laut ixbt.com unterscheidet sich die für Europa vorgesehene Version durch eine Reihe spezifischer Merkmale und technischer Unterschiede von dem Modell, das zuvor auf dem indischen Markt eingeführt wurde. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Insbesondere ist das in Europa veröffentlichte Gerät mit einem 7700 mAh Akku ausgestattet. Zum Vergleich: Die indische Version dieses Modells enthielt einen etwas größeren 8000 mAh Akku. Dennoch unterstützen beide Versionen vollständig 45W schnelles kabelgebundenes Laden sowie 22,5W Reverse-Wired-Charging-Technologien.

Leistung und neue Software

Das Herzstück des Smartphones ist der moderne Snapdragon 4 Gen 4 Prozessor. Auf Softwareebene läuft das Gerät mit HyperOS 3, das auf dem Betriebssystem Android 16 basiert. Xiaomi garantiert seinen Nutzern langfristige Stabilität und kündigte vier große Android-Updates (bis Android 20) sowie sechs Jahre Sicherheits-Patches an. Dies stellt sicher, dass das Gerät bis 2032 aktuell bleibt.

Auf der Vorderseite befindet sich ein heller 6,99-Zoll AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2396 × 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit des Displays beträgt 1800 Nits, was eine komfortable Nutzung selbst bei Sonnenlicht ermöglicht. Der Bildschirm wird durch Corning Gorilla Glass 7i vor Beschädigungen geschützt. Was die Kamera betrifft, ist das Smartphone mit einem 50 MP Hauptkameramodul und einer 16 MP Frontkamera ausgestattet.

Modifikationen und Preise

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein unter dem Display integrierter Fingerabdruckscanner, zwei Lautsprecher, ein Infrarot-Port, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Adapter und ein NFC-Chip. Neben der 5G-Version hat das Unternehmen auch eine 4G-Variante des Redmi Note 17 eingeführt. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch den Prozessor: Das 4G-Modell basiert auf der Snapdragon 6s 4G Gen 2 Plattform.

Auf dem europäischen Markt ist das Redmi Note 17 5G in drei Farben erhältlich: Himmelviolett, Türkisblau und Schwarz. Die Version mit 6 GB RAM und 256 GB internem Speicher kostet 380 Euro. Der Einstiegspreis für die 4G-Variante mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher beginnt bei 250 Euro.