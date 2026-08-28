Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?

·17·Technologie
Die Zukunft des Transports ist da: Was kann das neue Drohnen-Hoverboard?

Chinesische Ingenieure bringen weiterhin Szenen aus futuristischen Filmen in die Realität. Eines der vielversprechenden Startups des Landes hat eine neue Erfindung offiziell vorgestellt, die die Welt des persönlichen Transports revolutionieren soll — CoolFly Urban ein individuelles Fluggerät.

Die Besonderheit des Geräts besteht darin, dass sich eine Person frei in der Luft bewegen kann, während sie aufrecht steht, ohne zu sitzen.

Kein Sitz, keine Kabine: Wie ist das CoolFly Urban aufgebaut?

Das Gerät ähnelt einem Hybrid aus einer traditionellen Drohne und einem fliegenden Skateboard (Hoverboard):

  • Offenes Design ohne Cockpit: Es gibt keine geschlossene Kabine oder spezielle Sitze; der Benutzer trägt einen Schutzhelm und steht, während er sich an einer Steuersäule in der Mitte der Plattform festhält;

  • Leistungsstarke Vier-Kanal-Propeller: Das Gerät startet und landet vertikal mithilfe von vier leistungsstarken ummantelten Ventilatoren (Propellern), die von Sicherheitsnetzen und Schutzgittern umgeben sind;

  • Kein Führerschein erforderlich: Die Erfinder geben an, dass für die Bedienung dieses Gadgets keine komplexe Flugerlaubnis oder ein Pilotenschein erforderlich ist — das System verfügt über eine vollautomatische Stabilisierung und ein vereinfachtes Steuerungssystem.

Geschwindigkeit und Möglichkeiten: Technische Daten

Die wichtigsten technischen Parameter des CoolFly Urban, die bei Tests aufgezeichnet wurden:

  • Nutzlastkapazität: bis zu 90 Kilogramm;

  • Maximale Geschwindigkeit: 70 km/h;

  • Flugdauer: 11 Minuten mit einer Akkuladung/Tankfüllung.

Aufnahmen des Testprozesses zeigen zwei Testpiloten, die mit dem Gerät über Felder, Gewässer und offene Straßen fliegen und sogar in beachtlicher Höhe in der Luft schweben können.

Experten glauben, dass solche kompakten Fluggeräte in Zukunft eine der beliebtesten Transportarten für die Umgehung von Stadtstaus, Rettungseinsätze und Extremsport werden könnten.

CoolFly UrbanDrohnenHoverboardZukunft der MobilitätPersonal Transport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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