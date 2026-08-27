Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Smartphone mit 10 000 mAh Akku getestet

Wie die bekannte Publikation ixbt.com berichtet, hat das kürzlich vorgestellte Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Smartphone seine ersten Tests bestanden und die Ergebnisse zur Akkuleistung wurden veröffentlicht. Obwohl das Modell mit seinem riesigen Akku Aufmerksamkeit erregte, zeigte es bei der Laufzeit etwas unerwartete Ergebnisse. Dies berichtet Ixbt.com .

Es stellt sich heraus, dass das neue Gerät je nach Version mit einem 10 000 mAh oder 9210 mAh Akku ausgestattet ist. Experten testeten die Version mit dem größten Akku, was unter Technik-Enthusiasten für Diskussionen sorgte.

Laufzeit und Lademöglichkeiten

In den Tests von GSM Arena zeigte das Redmi Note 17 Pro Max eine aktive Laufzeit von 22 Stunden und 31 Minuten. Obwohl dies ein sehr hohes Ergebnis ist, blieb das Smartphone hinter einigen Konkurrenten auf dem Markt zurück.

Insbesondere das Poco X8 Pro Max, das über einen kleineren 8500 mAh Akku verfügt, erreichte in früheren Tests 25 Stunden und 21 Minuten und übertraf damit das neue Flaggschiff mit dem größeren Akku. Dennoch hat das Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max in der Praxis bewiesen, dass es für den täglichen Gebrauch extrem ausdauernd ist.

Das Gerät hält im Gesprächsmodus über 64 Stunden durch und ermöglicht fast 38 Stunden ununterbrochene Filmwiedergabe. Dank der 100 W Ladetechnologie kann der Akku zudem in nur einer halben Stunde auf 52 % und in nur einer Stunde vollständig aufgeladen werden.

Hauptmerkmale und Nachteile des Geräts

Experten widmeten auch anderen Aspekten des Smartphones besondere Aufmerksamkeit. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Leistung im Verhältnis zum hohen Preis etwas moderat ausfällt, während die Bildschirmqualität auf einem hohen Niveau liegt.

Zudem wurde vermerkt, dass die Foto- und Videoqualität trotz der Sensoren im Budget-Bereich gut ist. Das Gewicht von 230 Gramm könnte jedoch für einige Nutzer unbequem sein — der riesige Akku macht das Smartphone deutlich schwerer.